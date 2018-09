KRYNICA: Prezydenci Polski i Chorwacji o Inicjatywie Trójmorza

Tematy związane z integracją europejską od lat stanowią główne punkty dyskusji i debat podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. W tym roku, jak zapowiadają organizatorzy, także ich nie zabraknie, a goście reprezentujący m.in. kraje Grupy Wyszehradzkiej, instytucje unijne oraz wiele organizacji gospodarczych będą mieli okazję rozmawiać np. o wyzwaniach związanych z Brexitem, kryzysem migracyjnym i współpracą Unii z krajami Europy

Z pewnością nie zabraknie też głosów związanych z inicjatywą prezydentów Polski i Chorwacji – ideą współpracy 12 państw UE w ramach Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza to także główny temat wrześniowej edycji „Gazety Bankowej” zawierającej m.in. ekskluzywne wywiady na ten temat z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydent Republiki Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.

Cel Inicjatywy Trójmorza jest jasno zdefiniowany – to nadrobienie zapóźnień infrastrukturalnych krajów Europy Środkowej, leżących pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym. Uważam, że osiągnięcie tego celu wzmocni, a nie osłabi, jedność europejską. Inicjatywa Trójmorza jest więc pomysłem na rzecz integracji europejskiej – mówi Andrzej Duda, prezydent RP, w specjalnym wywiadzie udzielonym redakcji przed wrześniowym szczytem krajów Trójmorza w Bukareszcie.

Prezydent Duda podkreśla wagę tego spotkania: „Trójmorze wkracza w decydującą fazę, przechodzimy z etapu koncepcyjnego oraz spotkań politycznych na najwyższym szczeblu na poziom praktycznej realizacji konkretnych projektów”.

W pierwszym momencie funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza docierały do nas przede wszystkim sygnały świadczące o zaciekawieniu, czy będzie to jednorazowe wydarzenie, czy też uda się zbudować trwałą formę współpracy krajów regionu. Warszawski szczyt pokazał, że Trójmorze należy traktować poważnie. Ten moment znakomicie wykorzystali Amerykanie i dlatego Donald Trump wziął udział w spotkaniu na Zamku Królewskim, a dziś ta inicjatywa jest jednym z ważnych punktów odniesienia w europejskiej polityce USA. Teraz nadszedł moment, by także instytucje unijne i nasi główni partnerzy gospodarczy w Europie, w tym oczywiście Niemcy, dostrzegli potencjał we współpracy z naszym regionem jako wspólnotą państw zorganizowanych w jednoczącą je inicjatywę – mówi prezydent RP.

Wyjątkowego wywiadu „Gazecie Bankowej” udzieliła również Kolinda Grabar-Kitarović, prezydent Republiki Chorwacji, która podkreśla, że celem Inicjatywy Trójmorza jest zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. Zdaniem chorwackiej prezydent inicjatywa, która narodziła się dwa lata temu na spotkaniu Dudy i Grabar-Kitarović w Dubrowniku, jest „wspólną wizją dwojga prezydentów. Wizją, która biorąc pod uwagę historyczne więzi łączące Europę Środkową oraz wspólne interesy i wspólną orientację rozwojową państw –uczestników tej inicjatywy, zaoferowała to, co jest sine qua non dalszego rozwoju tego regionu. A tym samym Unii Europejskiej jako całości: likwidowanie różnic między »starą« a »nową« Europą oraz taką samą perspektywę rozwoju dla wszystkich obywateli Inicjatywy jak dla wszystkich obywateli UE”.

Stabilność Unii Europejskiej musi być ugruntowana na zrównoważonym rozwoju. Jeszcze niedawno mówiono o możliwościach wprowadzenia w życie koncepcji »Europy dwóch prędkości«. W przeciwieństwie do niej Inicjatywa Trójmorza, oparta na utworzeniu osi Północ–Południe na wschodniej rubieży Europy, a jednak w autentycznej Europie Środkowej, dąży właśnie do tego, aby być katalizatorem polityki spójności i zrównoważonego rozwoju wszystkich uczestników, jako polityki jedynej gwarancji dla długowieczności Unii Europejskiej – mówi „Gazecie Bankowej” Kolinda Grabar-Kitarović.

Z pewnością głos prezydentów Polski i Chorwacji, a także sama inicjatywa zasługują na uwagę uczestników spotkań w Krynicy, poświęconych przyszłości UE. „Gazeta Bankowa” – najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce – jest też patronem prasowym tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.