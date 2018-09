LPP miało 206,13 mln zł zysku netto

LPP odnotowało 206,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 311,76 mln zł wobec 207,59 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 397,4 mln zł wobec 281,44 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 049,74 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 1 705,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 101,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 630,09 mln zł w porównaniu z 3 067,75 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 364,12 mln zł wobec 246,06 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I półroczu 2018 roku wzrosły o 12,3%, zaś w II kwartale 2018 roku - o 14,6%, podano także.

W I półroczu 2018 roku wszystkie marki pokazały dodatnie LFL za wyjątkiem Mohito. Najwyższe wzrosty w salonach porównywalnych zanotowała marka Reserved, co pokazuje sukces podjętych we wcześniejszych kwartałach działań nad poprawą kolekcji tej marki. W okresie sprawozdawczym we wszystkich krajach, w których GK posiadała własne salony, sprzedaż porównywalna była dodatnia. Najwyższe dwucyfrowe LFL odnotowały salony w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie - napisano dalej.