LINK4 Mama Odkryciem Roku 2018

Oferta ubezpieczeniowa pod marką LINK4 Mama otrzymała tytuł Odkrycia Roku 2018, przyznawany przez komisję konkursową projektu Laur Konsumenta. Za największą zaletę oferty uznano jej elastyczność w wyborze zakresu ubezpieczenia.

Odkrycie Roku to nagroda dla innowacyjnych produktów i usług, które pomimo krótkiego funkcjonowania na rynku potrafią wzbudzić zaufanie konsumentów. Tytuł wyróżnia także nowe oferty wspierane ciekawą i skuteczną kampanią reklamową. Godło przyznawane jest w ramach ogólnopolskiego projektu konsumenckiego Laur Konsumenta/Klienta.

LINK4 Mama to bardzo dobrze przemyślany produkt, poprzedzony badaniami, rozmowami i analizą dziesiątek forów internetowych, na których rodzice wymieniają się opiniami. Chcieliśmy stworzyć ofertę, która będzie w pełni odpowiadać na ich potrzeby czy obawy związane z rodzicielstwem. Ta nagroda potwierdza, że nam się udało – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu w LINK4.

W linii produktowej LINK4 Mama klienci mają do wyboru dwa pakiety, które mogą modułowo układać wedle własnych potrzeb. Pierwszy jest skierowany do rodziców i obejmuje ubezpieczenie NNW Mama z sumą ubezpieczenia do 50 tys. zł oraz OC w życiu prywatnym (z sumą gwarancyjną do 150 tys. zł), z możliwością rozszerzenia o pakiet medyczny, ubezpieczenie pomocy prawnej i pakiet Assistance. Drugi – LINK4 Dziecko – dedykowany jest dzieciom i zawiera polisę NNW z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł, obejmującą ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków, ale też przypadki wstrząśnienia mózgu, pneumokoków i sepsy. Ubezpieczenie dziecka można powiększyć o pakiet medyczny i Assistance.

Za marką LINK4 Mama stoi nowoczesny produkt, który reprezentuje ważne dla LINK4 wartości, takie jak otwartość, wzajemne wsparcie, poczucie wspólnoty czy dbałość o wartości rodzinne. W naszej firmie mamy cały pakiet wspierający rodziców i rodziny, a teraz wspieramy także naszych klientów – przekonuje Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu LINK4.

Możliwość wyboru przez klientów zakresu ubezpieczenia dopasowanego do ich potrzeb i możliwości finansowych została uznana przez komisję konkursową za najmocniejszą stronę oferty. W LINK4 Mama rodzice sami decydują, z których elementów pakietu chcą skorzystać. Pomagają im w tym intuicyjne kalkulatory na stronie www.link4mama.pl, które prowadzą klienta przez cały proces wyboru oferty, na bieżąco pokazując cenę uzależnioną od poszczególnych wariantów pakietu.

Dzięki kalkulatorom LINK4 Mama można powiedzieć, że zakup ubezpieczenia jeszcze nigdy nie był tak prosty. Są bardzo intuicyjne, a dodatkowo zawierają opisy produktów przystępnym językiem, co pomaga w podjęciu decyzji co do zakresu ubezpieczenia – dodaje Patrycja Kotecka.

Pakiet dla dzieci w ofercie produktowej LINK4 Dziecko dedykowany jest także rodzicom poszukującym szkolnego NNW dla swoich pociech. O tym, jak ważne jest ubezpieczenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przekonują statystyki Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ostatnich latach w polskich szkołach i placówkach oświatowych dochodzi rocznie do ok. 60 tys. wypadków. Najczęściej są to różnego rodzaju złamania, stłuczenia i zwichnięcia, ale nie brakuje też ran zewnętrznych. Dlatego warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zminimalizuje skutki zdarzenia z udziałem dziecka.