KRYNICA: Operatorzy inwestują w światłowody

Przyszłość telekomunikacji to światłowody. Wydajna i niezawodna sieć telekomunikacyjna to także podstawa umożliwiająca rozwój przemysłu 4.0 oraz szansa na przyciągnięcie inwestorów do regionów

W sierpniu tego roku Orange Polska i UPC Polska niemal równocześnie ogłosiły, że wprowadzają do oferty dla polskich klientów łącze internetowe o przepływności 1 Gb/s.

Idziemy o krok dalej, pełniej wykorzystując możliwości technologiczne, jakie daje nam światłowód. Nigdy jeszcze nie był on tak szybki i tak wygodny dla klientów – podkreśla Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Jest on przekonany, że coraz więcej gospodarstw domowych w Polsce będzie zintegrowanych takim właśnie łączem, bo umożliwi to kilku domownikom jednocześnie oglądanie przez sieć Netflixa czy Showmaxa, podczas gdy inni w tym samym czasie będą grać on-line. Poza tym coraz więcej urządzeń w domach podłączanych jest do internetu, upowszechnia się także telewizja 4K.

O ile gigabitowy dostęp do sieci zaczyna być niezbędny w domach, o tyle w przypadku biznesu ta potrzeba widoczna jest już od dawna. W epoce cyfryzacji, w której działalność firm w coraz większym stopniu opiera się na błyskawicznej wymianie danych i ich transferze, szybkie i niezawodne łącze internetowe to podstawa działania. A taką gwarancję dają dziś przede wszystkim światłowody.

W stronę gigabitowej gospodarki

Coraz więcej operacji gospodarczych i transakcji opiera się na internecie. Według szacunków firmy doradczej Arthur D. Little podwojenie średniej przepływności w sieciach internetowych powoduje wzrost produktu narodowego brutto (GDP) o 0,3 proc. Przyjmuje się też, że zwiększenie o 10 proc. penetracji szerokopasmowego internetu dodaje 1 proc. do PKB.

Podkreśla to Ministerstwo Cyfryzacji, które w opublikowanym w sierpniu projekcie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego stwierdza, że gigabitowy dostęp do internetu dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest celem, który powinien w największym stopniu pobudzić rozwój gospodarczy i umożliwić wdrożenie w Polsce nowej gospodarki cyfrowej w ramach założeń przemysłu 4.0. Autorzy opracowania zauważają, że w przemyśle już następuje przyspieszone przechodzenie od automatyzacji do robotyzacji, co oznacza coraz większe uzależnienie od sieci gigabitowej. Wraz z pojawieniem się internetu rzeczy w przemyśle (Industrial Internet of Things) najszybciej rozwijać się będą te gospodarki, które zapewnią przemysłowi i pracownikom sieć o parametrach osiągających gigabitowe przepustowości.

Wydajne sieci są niezbędnym warunkiem do powodzenia rządowego projektu Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości, w pierwotnej wersji nazywanej Polską Platformą Przemysłu 4.0. Celem Platformy jest działanie na rzecz wzrostu globalnej konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez wsparcie ich transformacji cyfrowej przy wykorzystaniu systemów cyberfizycznych, internetu rzeczy, robotyzacji, sztucznej inteligencji, technologii komunikacyjnych pomiędzy maszynami a człowiekiem i maszynami, a także innych rozwiązań technicznych przemysłu 4.0.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz kilka miesięcy temu wyraziła nadzieję, że Platforma Przemysłu Przyszłości zmieni oblicze polskiej gospodarki. Według niej ma być ona miejscem spotkania przedsiębiorców, którzy będą mogli się uczyć, jak powinni się zmieniać, aby poprawić produkcyjność, wypracować nowy produkt czy usługę. Będzie ona też dysponować niezbędną infrastrukturą dla podmiotów zainteresowanych korzystaniem z niej. Oczywiście, trudno sobie w tym kontekście wyobrazić, by nie mogli oni korzystać z szybkich łączy światłowodowych.

Autorzy projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego podkreślają, że dostęp gigabitowy powinien w pierwszej kolejności obejmować miejsca, w których ludzie się gromadzą lub które odwiedzają, aby się uczyć, pracować i uzyskać dostęp do usług publicznych, i gdzie jedno łącze zapewnia dostęp do internetu dużej liczbie użytkowników. Takie miejsca wytworzą bowiem podstawę wzrostu, edukacji, innowacji i spójności w regionach, Polsce i Europie.

Dobra infrastruktura przyciąga inwestorów

Dziś w naturalny sposób przedsiębiorstwa intensywnie działające w internecie, szukając miejsc na swe siedziby bądź centra przetwarzania danych, kierują się możliwością dostępu do wydajnych sieci światłowodowych. Dlatego tak ważne dla włodarzy miast i regionów staje się zadbanie o zapewnienie takiej infrastruktury.

Świadomy tego był Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik z woj. warmińsko-mazurskiego. Kilka lat temu, gdy w leżąca w jego gminie miejscowość Nielbark była włączana do Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zadbał też, by doprowadzić tam światłowód dla przedsiębiorców, zdobywając na to środki unijne. Sieć światłowodowa ze wsparciem środków unijnych była budowana dla wsi Nielbark, która wcześniej była białą plamą internetową, bo leżała na uboczu i operatorom nie opłacało się tam inwestować. Jednak niejako przy okazji infrastruktura też sięgnęła obszarów powstającej strefy ekonomicznej.

Inwestycja w światłowód w Nielbarku się opłaciła.

Dziś w strefie ekonomicznej działają już cztery firmy, które zatrudniają kilkaset osób. Każda z nich potrzebuje oczywiście szybkiego łącza, co najmniej 100 Mb/s. Wszystko to pociągnęło też dalsze inwestycje i obecnie między Nielbarkiem a Kurzętnikiem budowane jest nowe osiedle w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstał też żłobek. Wszędzie tam potrzebny jest światłowód. Wykorzystujemy też go oczywiście do podłączania szkół do sieci – mówi Wojciech Dereszewski.

Niestety, dobre uzbrojenie w światłowody potencjalnie ciekawych obszarów inwestycyjnych na obszarach poza wielkimi ośrodkami nie jest powszechne. W raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za 2017 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę, że dziś w naszym kraju wyraźne zagęszczenie linii światłowodowych związane jest z obszarami silnie zurbanizowanymi (Trójmiasto, Warszawa, Poznań, Wrocław itd.) oraz z połączeniami między głównymi ośrodkami miejskimi wzdłuż międzyregionalnych szlaków komunikacyjnych.

Za pozytywne uznaje natomiast UKE widoczny przyrost – o ponad 30 tys. w ciągu roku – liczby zainstalowanych własnych węzłów sieci telekomunikacyjnych. Efektem rozwoju rynku telekomunikacyjnego i skuteczności inwestycji wspieranych ze środków publicznych jest systematyczne zmniejszanie się liczby miejscowości pozbawionych węzłów dostępowych.

Duże inwestycje

Optymizmem może napawać też to, że na polskim rynku telekomunikacyjnym jesteśmy świadkami ogromnych inwestycji w infrastrukturę światłowodową. Sam Orange Polska zapowiada, że w zasięgu jego sieci FTTH znajdzie się docelowo 5 mln gospodarstw domowych. Firma przeznaczy na ten cel do 4 mld zł w latach 2016–2020. Swą sieć do standardu światłowodowego modernizuje też Netia. Trzeba pamiętać, że trwają inwestycje w sieci w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Tylko w zakończonym w tym roku ostatnim, trzecim konkursie na dofinansowanie takich inwestycji wartość tych projektów sięgnie ponad 2,5 mld zł, z czego 1,6 mld zł pochodzić będzie ze środków publicznych, a ponad 900 mln zł wyłożą beneficjenci. Dofinansowane w ramach tego konkursu POPC projekty pokryją 33 obszary wytypowane do interwencji. Do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie podłączonych ponad 3826 placówek oświatowych oraz 654,7 tys. gospodarstw domowych. Efektem wcześniejszych dwóch konkursów POPC na budowę sieci było natomiast podpisanie z beneficjentami umów na 134 projekty na kwotę 3,6 mld zł, z czego dofinansowanie to 2,25 mld zł. W sumie w trzech konkursach w ramach działania 1.1 POPC do objęcia zasięgiem sieci przez beneficjentów zadeklarowanych zostało prawie 2 mln gospodarstw domowych.

Oczywiście obok światłowodów będzie się też rozwijać łączność bezprzewodowa. Wielkie nadzieje biznes i rząd wiążą z pojawieniem się sieci 5G. Jednak, aby stacje bazowe sieci komórkowych mogły sprostać rosnącym wymaganiom, też muszą być połączone światłowodami. Technologie te są więc dla siebie komplementarne, a nie alternatywne.