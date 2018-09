Działalność bez rejestracji, a inne źródła przychodu

Już ponad cztery miesiące, bo od 30 kwietnia bieżącego roku, możemy korzystać z opcji prowadzenia działalności bez rejestracji. Firma „na próbę” cieszy się powodzeniem wśród przedsiębiorczych osób. Często jednak pojawiają się wątpliwości – czy musi być ona jedynym źródłem przychodu? Z czym mogę łączyć tego typu działalność? Zobacz najważniejsze kwestie!

Sposób na legalizację, jeśli dorabiasz

Chyba każdy, kto znalazł niszę i jednocześnie sposób na dorobienie do pensji wie, jak istotne jest zalegalizowanie tego typu przychodów. Jeśli Twój sposób na dodatkowe pieniądze to zorganizowane i wykonywane w sposób ciągły czynności, konieczne jest założenie własnej działalności. Od niedawna jest jednak zupełnie nowa opcja – działalność bez rejestracji. To właśnie w takich przypadkach, kiedy chcemy dorobić do pensji i czynimy to regularnie, rozwiązanie to sprawdzi się idealnie! Dylematu w postaci „czy muszę już zarejestrować działalność” pozbędą się choćby osoby tworzące rękodzieło po godzinach.

Zatrudnienie na umowę o pracę bądź na umowy cywilno-prawne i jednoczesne prowadzenie działalności bez rejestracji jest jak najbardziej możliwe. W żaden sposób takie rozwiązanie nie koliduje z prawem, a Ty legalnie dorabiasz do pensji bądź sprawdzasz w praktyce nowy pomysł na biznes. Nie płacisz składek ZUS i nie figurujesz w CEIDG. Swobodnie wystawiasz jednak faktury za swoje usługi, co znacznie ułatwia kontakt z potencjalnymi kontrahentami. Jesteś przedsiębiorcą „na próbę”, o ile nie przekroczysz oczywiście ustalonego pułapu przychodów.

Są jednak pewne obostrzenia, o których warto wiedzieć już na początku. Praca na etacie i firma na próbę jest możliwa, kiedy powinniśmy jednak rozważyć inne opcje?

Zezwolenia, agroturystyka bądź kolejny pomysł przedsiębiorcy – czerwona kartka!

Przepisy określają jasno, iż nie można jednocześnie prowadzić własnej działalności i działalności bez rejestracji. Jeśli jesteś już przedsiębiorcą i chcesz np. wypróbować zupełnie nowe rozwiązanie, tego typu opcja odpada. Tak samo jest również wtedy, jeśli prowadziłeś własną działalność, która została zlikwidowana po 30 kwietnia 2017 roku.

Firmy bez ZUS nie otworzymy również w przypadku m.in. usług wymagających koncesji, zezwoleń czy usług agroturystycznych rolników.

Podsumowując, swobodnie możesz łączyć pracę na etacie czy umowach cywilnoprawnych z prowadzeniem działalności bez rejestracji. Co więcej, możesz także zdecydować się na to nowe rozwiązanie jeszcze podczas urlopu macierzyńskiego, a nawet pobierając emeryturę bądź rentę. Skup się jednak na obostrzeniach co do samego prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Znajdziesz tam odpowiedzi na najważniejsze kwestie!