KRYNICA: W fuzji z Lotosem brak ryzyk dla konsumenta

Fuzja PKN Orlen i Lotosu nie niesie ryzyk dla polskiego konsumenta, nie będzie monopolu na rynku, bo europejski rynek jest otwarty - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem, fuzja niesie korzyści dla całej gospodarki.

Jak mówił w Krynicy Obajtek, rynek finansowy przyjął projekt fuzji z zadowoleniem, a straszenie klientów domniemanym powstaniem monopolu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Jeśli połączymy różne procesy, to wręcz zmniejszymy koszty zakupu ropy i logistyki. Dziś Orlen i Lotos tracą masę pieniędzy na równoległą logistykę. To opłaci się całej gospodarce i konsumentowi. Logistyka to duże wyzwanie - ocenił prezes Orlenu.