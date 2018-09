Fundusz na obronność także spoza budżetu

MON podjęło prace nad Funduszem Obrony Narodowej, którego środki będą pochodzić spoza budżetu - poinformował we wtorek w Kielcach minister obrony Mariusz Błaszczak.

Skala potrzeb i wyzwań jest olbrzymia; zaszłości są bardzo duże. Mimo, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego przykłada wielką wagę do obronności, mamy świadomość tego, że możliwości budżetowe nie są takie, jakie są oczekiwania. W związku z tym podjęliśmy w MON prace nad projektem Funduszu Obrony Narodowej, a więc nad powstaniem funduszu, który pochodziłby ze środków pozabudżetowych - powiedział Mariusz Błaszczak podczas otwarcia XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach.

Minister przypomniał też decyzję o powołaniu - wzorowanej na rozwiązaniach innych państw - Agencji Uzbrojenia, której działalność ma pomóc w wieloletnim planowaniu zakupów dla wojska i uprościć procedury. Oprócz wzrostu liczebnego i modernizacji technicznej armii za ważne uznał umacnianie pozycji Polski w NATO i „budowanie powszechnego poczucia uczestniczenia w tym, co gwarantuje nam wspólne bezpieczeństwo”.

Szef MON podkreślił, że przemysł zbrojeniowy, rozwijający się na potrzeby wojska, jest kołem zamachowym gospodarki. „Tak działo się w wielu państwach. Również produkty, które powstawały najpierw na rzecz wojska, później upowszechniały się w życiu cywilnym. Wspomnę tu GPS, kamery cyfrowe, bardzo wiele rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektromaszynowym. To wszystko są projekty, a później działania, które rozpoczęły swoje istnienie od przemysłu zbrojeniowego” - wyliczał Błaszczak. Jak stwierdził, czymś zupełnie naturalnym jest to, że sektor zbrojeniowy z samej swoje natury wymaga innowacyjności i postępu technologicznego.

Minister ocenił, że rządy PO-PSL nie wykorzystywały 2 proc. PKB na obronność.

W ciągu tych ośmiu lat, w sumie nie wydano 10 mld zł. To jest duża kwota, z pewnością wzmocniłaby wojsko polskie. Te czasy mamy za sobą - zaznaczył. Jak podkreślił od 2015 r. nadrzędnym priorytetem prezydenta i polskiego rządu jest bezpieczeństwo. W związku z tym, przykładamy dużą wagę do tego by pieniądze, jakie są w budżecie były wydawane na rzecz polskiej obronności - stwierdził minister.