Straty spowodowane suszą przekraczają już 3,6 mld zł; poszkodowanych jest ponad 130 tys. gospodarstw, a klęska dotknęła ok. 3,5 mln hektarów - wynika z informacji przekazanej przez resort rolnictwa na posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa.

Na 29 sierpnia 2018 r. skutki suszy były szacowane przez 1311 komisji powołanych przez wojewodów w 2098 gminach. Łączna powierzchnia upraw objętych suszą wynosi 3 mln 435 tys. 760 ha, w tym jest 1 mln 133 tys. 201 ha łąk, pastwisk i upraw traw na gruntach ornych.

W środę odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa, na której mają być omówione skutki suszy. Z informacji podpisanej przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego wynika, że wkrótce zostanie uruchomiona pomoc dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc., oraz rybaków prowadzących chów ryb w stawach na terenie gmin, gdzie wystąpiła susza.

Te dwie grupy poszkodowanych mogą od 14 do 28 września składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy. Dla najbardziej poszkodowanych rolników (straty powyżej 70 proc.) pomoc wynosi 1 tys. zł na hektar, jeżeli mają polisę ubezpieczenia upraw. Rybacy mogą otrzymać 300 zł do hektara gruntów pod zarybionymi stawami.

Natomiast termin składania wniosków dla tych, których straty mieszczą się między 30 a 70 proc. oraz stawka pomocy „zostanie ogłoszony po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów, co powinno nastąpić w najbliższych dniach” - czytamy w informacji ministra.

Ponadto, poszkodowani przez klęskę suszy mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej, poręczenie i gwarancję spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów, odroczenie spłaty składek w KRUS, ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego lub umorzenia raty płatności przez KOWR, a także ulgi w podatku rolnym oraz spłatę przez ARiMR oprocentowania do kredytów.

Według Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza w tym roku wystąpiła w całym kraju.

Kilka dni temu GUS podał wstępne szacunki zbiorów m.in. zbóż. Szacuje się, że zbiory zbóż podstawowych mogą wynieść 24 mln ton, tj. o ok. 14 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory rzepaku mają być o 16 proc. niższe, a warzyw gruntowych będzie o 8 proc mniej.

Na pomoc po suszy rząd przeznaczył 800 mln zł.

