KRYNICA: Elektromobilność nabiera tempa

Grupa PGE wchodzi na rynek ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Do końca września spółka będzie dysponować łącznie 25 punktami ładowania o całkowitej mocy 344 kW.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Grupa PGE przedstawiła zaktualizowaną ofertę dla samorządów w zakresie rozwoju elektromobilności. PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, stawia kolejne stacje ładowania i zachęca jednostki samorządu terytorialnego do współpracy przy projekcie „e-Mobility”. Szczególne miejsce na mapie stacji ładowania PGE zajmować będą regiony uzdrowiskowe.

Grupa PGE, za pośrednictwem spółki PGE Nowa Energia odpowiedzialnej za rozwijanie i komercyjne wprowadzanie nowych usług na polskim rynku, stawia na jeszcze bliższą i bardziej intensywną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. We wtorek, 4 września, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy zaprezentowała samorządowcom swoją ofertę w zakresie rozwoju elektromobilności, w ramach której chce wspólnie z samorządami rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych. Grupa PGE prowadzi już aktywne działania w tym obszarze – uruchomiła stację ładowania w galerii handlowej w Łodzi, a także zainstalowała 5 stacji ładowania w Siedlcach, gdzie poprowadzi pilotażowy program elektromobilności testowany na infrastrukturze miasta średniej wielkości.

PGE wchodzi także na lokalne rynki regionów uzdrowiskowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać muszą określone normy środowiskowe, w tym normy dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu. Rozbudowywanie infrastruktury związanej z elektromobilnością podnosi atrakcyjność takich regionów i stymuluje ich rozwój. Pierwsza taka stacja ładowania uruchomiona została kilka dni temu w Krynicy-Zdroju obok Hotelu Krynica. Kolejna stanie w Lądku-Zdroju.

Projekty w Łodzi, Siedlcach i Krynicy-Zdroju to dopiero początek naszej współpracy z władzami samorządowymi miast z całej Polski – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE ds. innowacji. - Testowanie projektu w miastach różnej wielkości i o różnorodnej specyfice umożliwia nam wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczynia się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych rozwijaniem u siebie infrastruktury elektromobilności, a PGE Nowa Energia jest dla nich idealnym partnerem - dodaje. – Staramy się także maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje nam Forum Ekonomiczne w Krynicy, by informować i zachęcać samorządowców do rozwijania systemu elektromobilności.