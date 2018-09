KRYNICA: Pekao w cyfrowej transformacji

Bank Pekao chce być aktywnym liderem cyfrowej transformacji w polskim sektorze bankowym, a także wesprzeć swoich klientów w trudnym procesie digitalizacji. Realizując cele stricte biznesowe bankowi przyświeca też szersza idea przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski poprzez aktywne wspieranie cyfryzacji społeczeństwa oraz przedsiębiorstw.

O ile banki w Polsce są bardzo zaawansowane w aktywności pod kątem cyfryzacji, banki zachodnioeuropejskie często uczą się od nas nowych technologii, to w dalszym ciągu zauważamy, że w odniesieniu do małych i średnich firm, także większych firm oraz naszych klientów cyfryzacja powinna być dużo mocniej wdrożona – mówi Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Michał Krupiński - Widzimy, że jest luka w produktywności między polską, a europejską gospodarką. Odpowiedzią na to jest dużo szerzej zastosowana cyfryzacja, możliwości korzystania z e-faktur, elektronicznego obiegu dokumentów. Rewolucja i wyścig związany z digitalizacją już ruszył. Cyfrowy świat to rzeczywistość. W ciągu ostatnich 2-3 lat powstało 90 procent danych, analitycznie wykorzystujemy tylko 1 procent. te dane będą się podwajać co dwa-trzy lata. Ważne żeby nie tylko mówić o cyfryzacji, ale żeby przejść do działania. W ramach współpracy z Microsoftem mamy wstępnie zidentyfikowanych około 20 inicjatyw, które będziemy testować. I implementować te, które dadzą największą wartość dla klientów – powiedział Marek Tomczuk, wiceprezes Pekao odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Bank Pekao stawia na aktywny rozwój w obszarze produktów cyfrowych, rozwija własną aplikację do płatności mobilnych Pekao Pay, której liczba pobrań urosła w ciągu ostatniego roku o kilkadziesiąt procent. Stawia sobie za cel zwiększenie sprzedaży w kanałach zdalnych, poprawiających efektywność operacyjną banku. Jako jedyny w Polsce wdrożył usługę ApplePay niewymagająca posiadania fizycznie karty płatniczej, wystarczy karta wygenerowana w aplikacji PeoPay.

We wtorek, na inaugurację XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Bank Pekao podpisał porozumienie o strategicznym partnerstwie z firmą Microsoft. To element działań w celu wypracowania rozwiązań cyfrowych dla klientów banku oraz edukacji w zakresie digitalizacji dla dzieci i młodzieży. Obydwie firmy już testują kilkanaście projektów w zakresie produktów i usług, z których najlepsze będą trafią do oferty Banku Pekao.

Nauka to nie tylko uniwersytety, to nie tylko instytuty badawcze, to także firmy. I takie firmy jak Bank Pekao, Microsoft najlepiej pokazują, że da się realizować, a właściwie tylko w tych miejscach można realizować ambitne projekty naukowe. Cyfryzacja - to też jest element nauki.