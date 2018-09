Rada UE zatwierdziła 12 mln euro dla Polski

Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zatwierdzili we wtorek przyznanie Polsce ponad 12 mln euro z unijnego Funduszu Solidarności w związku z nawałnicami, które w ubiegłym roku nawiedziły Pomorze, Kujawy i Wielkopolskę.

To formalny krok. W ubiegłym tygodniu wypłatę pieniędzy zarekomendowała Komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego. Aby środki, o które wystąpiło jeszcze w ubiegłym roku MSWiA, mogły trafić do Polski, swoją zgodę musi wydać jeszcze cały Parlament Europejski. Europosłowie mają to zrobić na sesji w przyszłym tygodniu.

W wyniku ubiegłorocznych nawałnic w Polsce zginęło sześć osób. Poszkodowane zostały 62 osoby, w tym 23 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to domy mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunków Lasów Państwowych wynika, że straty to 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów. MSWiA jesienią ubiegłego roku szacowało straty na 2,1 mld zł, z czego 1,1 mld to straty Lasów Państwowych.

Środki z Funduszu Solidarności UE mogą zostać przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Mają one na celu zmniejszenie obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych.

SzSz(PAP)