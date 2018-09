Budowa przyjaznego podatnikom e-urzędu skarbowego będzie ogromnym przedsięwzięciem - zajmie cztery, pięć lat, ale to cel resortu finansów - poinformowała

podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister wzięła udział w dyskusji na temat „cyfrowej broni fiskusa” - analityce i monitoringu w służbie podatnika oraz finansów publicznych. Zaznaczyła, że w zasobach resortu finansów jest już olbrzymia liczba danych pochodzących z różnych baz. Dane te, jak mówiła, układają się w pewną całość i pozwalają na szybką, adekwatną reakcję zmierzającą do likwidacji nadużyć podatkowych, usprawniają pracę Krajowej Administracji Skarbowej, usprawniają komunikację i „zapewniają widok podatnika 360 stopni”.

Minister wyjaśniła, że w sumie resort ma dostęp do około 30 mld rekordów.

Wyjaśniła, że pierwszym celem monitoringu jest wykrywanie oszustw podatkowych i błędów. Ten etap fiskus ma już za sobą.

Podkreśliła, że obok uszczelniania systemu dla resortu finansów jest niezwykle ważne także budowa podatkowego e-urzędu, który jest przyjazny dla podatnika, „który pozwoli +odmiejscowić+ czynności celno-skarbowe, podatkowe () poprzez centralizację systemów informatycznych”.

Minister zapowiedziała na przyszły rok nową odsłonę Portalu Podatnika, w tym usługi „Twój e-PIT”, a docelowo budowę podatkowego e-urzędu.

To jest kwestia czterech czy pięciu lat, ponieważ to jest ogromne przedsięwzięcie - powiedziała.

Pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch mówił, że analiza danych pozwala też zmniejszać obciążenia administracyjne dla podatników.

Ocenił działający od początku lipca br. mechanizm split payment, czyli podzielonej płatności w VAT (MPP), który także uszczelnia system podatkowy. Z przedstawionych przez niego danych wynika, że w ramach MPP dokonano 2,5 mln transakcji.

System działa nieprzerwanie i stabilnie, a środki „przepuszczone” przez ten system po dwóch miesiącach to 40 mld zł - powiedział.

Przypomniał, że od 1 października br. zacznie działać system geolokalizacji transportu tzw. towarów wrażliwych, np. wyrobów akcyzowych czy leków w ramach Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).

Minister finansów pytana była m.in. o zmiany dotyczące ryczałtu w podatkach dochodowych i ewentualną nową ustawę o VAT z dwiema stawkami.

Jej zdaniem ustawa o VAT jest jednym z najbardziej skomplikowanych aktów prawnych. „W związku z czym takie prace w perspektywie będą prowadzone” - zapowiedziała.

Co do dwóch stawek VAT, to w tej chwili analizujemy matryce VAT, robimy cały przegląd regulacji VAT-owskich - powiedziała.

Ale nie chciałabym takich obietnic dawać, ponieważ musimy też mierzyć siły na zamiary i zmieniać system stopniowo, ale aby to była bardziej zmiana ewolucyjna, a nie rewolucyjna - zastrzegła.