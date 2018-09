KRYNICA:Fuzja Orlenu i Lotosu uzasadniona ekonomicznie

Połączenie PKN Orlen i Lotosu jest w pełni uzasadnione ekonomicznie i wpisuje się światowy trend konsolidacji. Powinno przynieść wiele korzyści - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Warsaw Enterpise Institute.

Eksperci Instytutu są przekonani, że połączenie obu koncernów może mieć także pozytywny skutek dla Pomorza (tam ma siedzibę Lotos), przede wszystkim ze względu na zwiększenie potencjału spółki, zwiększenie liczby i skali zamówień, wejście w nowe obszary działalności i rozwijanie tych, w których Grupa Lotos jest już aktywna, np. elektromobilność czy wydobycie.

Pozytywne reakcje inwestorów giełdowych na informacje o planowanej fuzji świadczą o tym, że rynek spodziewa się zwiększenia wartości zarówno PKN Orlen, jak i Lotosu. Nic nie wskazuje na to, by w jakimkolwiek stopniu mogłaby zostać ograniczona działalność związana z CSR gdańskiej spółki. Aby proces zakończył się szybko i sprawnie, eksperci WEI rekomendują pełną transparentność, przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i interesariuszami. WEI rekomenduje także stworzenie zachęt do preferowania lokalnych przedsiębiorców uczestniczących w przetargach - dostawców Grupy Lotos - napisano w raporcie.