KRYNICA:Programy mieszkaniowe muszą być długofalowe

Bieżące odpowiedzi przy realizacji programu Mieszkanie Plus na wzrost cen w budownictwie to przede wszystkim dobre projektowanie i efekt skali - mówił we wtorek na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Jak dodał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, sytuacji w długiej perspektywie powinno sprzyjać „zwalczenie patologii” w postaci braku planów zagospodarowania, co zwiększa ryzyko inwestycyjne. Ważne też, by uruchamiane działania nie miały charakteru zrywów - aby ich realizacja postępowała w długim terminie liniowo.

Szef BGKN i prezes PFR występowali podczas wtorkowego panelu Forum w Krynicy poświęconego realizacji programu Mieszkanie Plus. Odpowiadając na pytanie, jak wobec specyfiki programu można reagować na wzrost cen w budownictwie Barszcz przypomniał, że to trudne, ponieważ jest on realizowany w warunkach rynkowych.

Oczywiście skala działania daje nam możliwości negocjowania lepszych cen - chociażby, jeśli chodzi o materiały sanitarne, instalacje elektryczne itd.; tam mamy naprawdę bardzo przyzwoite upusty u dystrybutorów” - zapewnił prezes BGKN. Natomiast kluczem tak naprawdę jest dobre projektowanie, bo jeżeli budynek jest źle zaprojektowany, to on po prostu będzie drogi. Jeżeli jest dobrze zaprojektowany, możemy osiągać istotne oszczędności w procesie budowy - wskazał Barszcz. Tego staramy się trzymać. Dzięki temu, że od początku do naszych konkursów architektonicznych stawały najlepsze polskie i nie tylko polskie pracownie architektoniczne, mamy w tej chwili modelowe projekty domów - przypomniał szef BGK Nieruchomości.

Nawiązując do jego odpowiedzi prezes PFR dodał „dwie recepty”. Jak mówił, jedna to

zwalczenie patologii polegającej na tym, że nie mamy uchwalonych wszędzie planów zagospodarowania przestrzennego”. „I deweloperzy ponoszą dodatkowe koszty, ryzyka, które później przerzucają częściowo na klientów - te związane z przygotowaniem inwestycji - wskazał. Ale ważniejsze, żeby uruchamiane programy mieszkaniowe miały charakter długofalowy, a nie zrywów. Nie ma nic gorszego na rynku inwestycyjnym, a szczególnie budowlanym, jak nic się nie dzieje - firmy wtedy mają problemy, zwalniają, nie inwestują, albo bankrutują - a później nagle przychodzi wzrost” - przypomniał Borys. Najlepiej, abyśmy doszli do takiego momentu, że inwestycje mieszkaniowe dzieją się w miarę w równym tempie, w długim terminie - te programy dopłat, to wszystko jest przewidywalne i długoterminowe. Wtedy unikniemy 2007. i 2008 r. i troszeczkę teraz też to nie wygląda dobrze - uznał.

Odpowiadając na pytanie o rosnące koszty pracy Barszcz wskazał na ostatnie rozwiązania na poziomie regulacyjnym, sprzyjające zatrudnieniu pracowników z państw sąsiednich. Zasugerował też, że jeżeli koszty pracy w postaci wynagrodzeń będą nadal rosły, do pracy, m.in. w branży, będzie przyjeżdżało więcej osób. Szef BGKN przypomniał ponadto o rozpoczętych już inicjatywach związanych z prefabrykatami.

Odnosząc się do cen uwzględniających użycie prefabrykatów Barszcz wskazał, że BGKN dostaje oferty robót oscylujące wokół 3 tys. zł za metr, „plus-minus 10 proc.”. „Będziemy to testować” - zapowiedział.

Jeżeli chodzi o koszty wykonawstwa w projektach dotychczas realizowanych, są one bardzo różne - dużą rolę odgrywa też oczywiście koszt gruntu w podstawie wyliczenia, podstawie czynszu - ale z grubsza najtaniej to było w okolicach 2 tys. zł do okolic 4 tys. zł z groszami” - podał.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dobre warunki dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - w miastach różnej wielkości.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już lokale w Białej Podlaskiej oraz Jarocinie. Trwają prace m.in. w Wałbrzychu, Gdyni i Kępicach (Pomorskie).

SzSz (PAP)