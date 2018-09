Program "Mama 4+" będzie kosztować 900 mln zł rocznie

Realizacja programu „Mama 4+”, zakładający świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury, będzie kosztować rocznie 900 mln zł - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku.

Program ‘Mama 4+’ zacznie obowiązywać od stycznia 2019 roku. Realizować go będzie ZUS oraz KRUS. Osoba, która wychowała co najmniej 4 dzieci, będzie mogła otrzymać świadczenie po złożeniu wniosku. Szacunkowy koszt realizacji programu ‘Mama 4+’ wyniesie 900 mln zł rocznie - czytamy w komunikacie. Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia - skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie.

Programem „Mama 4+” może zostać objętych w sumie ok. 85,8 tys. osób. O świadczenie z programu „Mama 4+” będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat oraz ojcowie po osiągnieciu 65 lat, podał resort.

Wcześniej w tym tygodniu ministerstwo skierowało do konsultacji projekt ustawy dotyczący programu „Mama 4+”. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r.

W ocenach skutków regulacji oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły od ok. 916 mln zł do ponad 1 mld zł rocznie, co daje łącznie kwotę 11,01 mld zł w okresie 10 lat. Jednocześnie oszacowano dochody na łącznym poziomie 2,26 mld zł w ciągu 10 lat, co oznacza, że saldo ogółem wyniesie -8,74 mld zł w ciągu 10 lat od wdrożenia ustawy.

Na podst. ISBnews