KRYNICA: Czy Kapitał ma narodowość?

Jest wyraźna różnica między stylami zarządzania, tempem podejmowania decyzji i stosunkiem do pracowników w firmach pochodzących z różnych państw. Te różnice są ciekawe, korzystne i należy to pielęgnować. Kapitał więc jak najbardziej ma narodowość - mówił podczas trwającego właśnie Forum Ekonomicznego w Krynicy wiceminister finansów Paweł Gruza.

Kapitał ma narodowość i może być wykorzystany do oddziaływania na politykę państw. Tym samym biznes i konkretne działania prywatnych firm i koncernów mogą wciąż być odbierane jako element geoekonomicznej gry.

Świadomość tego faktu jest istotna, stąd Unia Europejska już planuje wprowadzenie regulacji, które ograniczą możliwości inwestowania podmiotom spoza UE w istotne gałęzie gospodarki.

Rozróżnienia co do kapitału znajdują swój wyraz w regulacjach, tak polskich jak i europejskich czy amerykańskich - mówił podczas panelu wiceminister Paweł Gruza, dodając iż ostatnio w USA rozszerzono katalog „niechcianych” kapitałów, po to by chronić tamtejszy rynek. Mamy trend ochrony danych jurysdykcji.