Susza nie odpuszcza

W zachodniej części Polski nadal występuje znaczny niedobór wody, największa susza jest w okolicach Poznania. Najbardziej brakuje wody w uprawach roślin strączkowych oraz krzewów owocowych - poinformował w środę Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa.

W jedenastym okresie raportowania, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski - napisano w najnowszym raporcie.

Dodano, że średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, ale w ostatnim okresie sześciodekadowym uległa zmniejszeniu.

W zachodniej części kraju kolejny już raz zwiększył się obszar suszy. Najbardziej dotkliwa była ona na terenach przyległych do Poznania, na terenie Ziemi Lubuskiej oraz na Nizinie Śląskiej. Niedobór wody wystąpił także na terenie Niziny Szczecińskiej i Wielkopolskiej oraz w okolicach Trzebini.

Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród roślin strączkowych, krzewów owocowych, ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, tytoniu, buraków cukrowych, kukurydzy na kiszonkę oraz na ziarno.

W okresie raportowania od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw roślin strączkowych. Niedobór wody odnotowano w siedmiu województwach w 587 gminach, tj. w ok. 24 proc. gmin Polski (wzrost o 7,14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu), na powierzchni ponad 11 proc. gruntów ornych. Susza wystąpiła wśród upraw krzewów owocowych. Notowano ją w siedmiu województwach w 538 gminach, tj. w ok. 22 proc. gmin Polski, na powierzchni ok. 10 proc. gruntów ornych.

Zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw ziemniaka. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w siedmiu województwach w 454 gminach, tj. w 18 proc. gmin kraju obejmujących 6 proc. gruntów ornych.

Występujące warunki pogodowe w kolejnym już monitorowanym okresie powodowały w zachodniej części Polski zwiększenie deficytu wody dla roślin, czego wynikiem jest występowanie suszy wśród dziewięciu upraw. Liczba gmin ogarniętych suszą uległa zwiększeniu z 410 do 587, a powierzchnia o 5,26 punktów procentowych - poinformował IUNG. Wykazany występujący deficyt wody powoduje obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich warunkach pogodowych. W tym okresie nadal szczególnie niesprzyjające warunki pogodowe powodujące dotkliwą suszę notowano zwłaszcza w województwie lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim - napisano.

SzSz(PAP)