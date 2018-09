KRYNICA: Nowa Warszawa M20 GT

Na tegorocznym Forum Ekonomiczne w Krynicy, będącym regionalnym świętem gospodarki, odbyła się mała uroczystość polskiej motoryzacji. Poznaliśmy nowe wcielenie Warszawy - legendarnej polskiej marki z Żerania.

Gdy 45 lat temu z taśmy żerańskiej Fabryki Samochodów Osobowych (FSO), po 22 latach produkcji, zjeżdżał ostatni egzemplarz Warszawy, było jasne, że kończy się epoka siermiężnej motoryzacji, a z nią legenda pierwszego polskiego samochodu. Ale o tej legendzie nie wszyscy zapomnieli. Ba, znaleźli się miłośnicy polskiej motoryzacji, którzy próbowali ją ożywić, choć z marnym skutkiem. Kolejne wyzwanie podjęli pasjonaci z Krakowa, założyciele spółki KHM Motor Poland (wcześniej istniała jako Aquila Automotive Poland). Kupili prawa do znaku towarowego „Warszawa” i postanowili wskrzesić legendę z Żerania, dając jej zupełnie nowe życie.

Jak zapewniał podczas prezentacji Robert Hadas wiceprezes KHM Motor inspiracją dla projektantów był model M20, czyli pierwszy model Warszawy z tzw. „garbatym” nadwoziem.

Naszym głównym celem było to, aby nowy model nawiązywał stylistycznie do pierwowzoru, niezapominając jednocześnie o najnowszych trendach. Dlatego zmieniliśmy wszystkie elementy karoserii, a na zbudowanie prototypu przy wsparciu Politechniki Krakowskiej poświęciliśmy 6 lat – dodał przedsiębiorca.

Na pierwszy rzut oka nowa Warszawa M20 GT nawiązuje do innych legend amerykańskiej motoryzacji, w tym do Chevroleta Camaro ale przede wszystkim do Forda Mustanga. I bynajmniej nie jest to przypadek, bo nowa Warszawa powstała na bazie platformy Mustanga przy błogosławieństwie Forda. Oprócz tego w nowej Warszawie znalazło się wiele innych podzespołów z Mustanga GT z 2016, w tym skrzynia biegów i potężny 5-litrowy silnik Ford Performance 5.0 V8 o mocy 420 KM pozwalający rozpędzić auto do maksymalnej prędkości 250 km/h. To co wyróżniać będzie Warszawę M20 GT od Mustanga GT, to z pewnością jakość wykonania wnętrza. Zaprezentowana Warszawa jest dużo bardziej ekskluzywna niż Amerykanin. W polskim samochodzie dominują miękkie skóry i materiały wysokiej jakości znane z marek Premium.

Póki co krakowscy konstruktorzy nie podali konkretnej ceny nowej Warszawy, sugerując, że raczej będzie ona uzależniona od indywidualnych zamówień, których spółka planuje realizować 10 w ciągu roku. Przedstawiciele spółki przyznają za to, że Warszawa M20 GT to dopiero początek. W planie jest udoskonalenie i produkcję Sirelli Sport nawiązującej do Syreny Sport. W przyszłości zaś przedsiębiorcy planują budowę elektrycznych wersji obu samochodów.