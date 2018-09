Borys: Solaris nie potrzebuje dokapitalizowania

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na razie nie planuje dokapitalizowania Solarisa, jednak nie wyklucza takiego kroku w przyszłości - poinformował prezes Paweł Borys.

Na razie nie ma takich potrzeb w spółce, dobrze sobie radzi finansowo. Jeżeli się okaże, że trzeba podnieść kapitał o 100 czy 200 mln zł - jesteśmy na to gotowi. Ale na razie nie ma takich kwot, to będzie wynikało z przyszłego biznesplanu - powiedział Borys dziennikarzom po podpisaniu porozumienia ws. wspólnej inwestycji CAF i PFR w Solarisa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

„Nie ma tych planów” - wskazał Borys pytany, czy w horyzoncie długoterminowym Solaris mógłby trafić na giełdę. Wcześniej podczas konferencji prasowej mówił, że wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane przynajmniej przez 10 lat.

Borys skomentował też kwestię nieujawnionej ceny za nabycie udziałów spółki. Czytaj także: KRYNICA: PFR obejmie 35 proc. akcji Solarisa

Zwracam uwagę a propos ceny. Prezes CAF mówił [podczas konferencji prasowej] o enterprise value 300 mln euro. Enterprise value to jest wartość z długiem. Jeśli odjąć dług, to wartość płacona za akcje jest niższa. Więc nie należy przekładać, że tyle płacimy - wyjaśnił szef PFR.