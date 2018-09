KRYNICA: Korytarz płn-płd zmieni transport w Europie

Potencjał korytarza północ-południe ma ogromne znaczenie. 180 mln ludzi mieszka w jego obszarze. Dynamika rozwoju w tym regionie także jest bardzo duża. Polska jest wspaniały miejscem skrzyżowania dwóch szlaków, daje możliwość uzupełnienia szlaków już istniejących - mówił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Korytarz północ-południe może diametralnie zmienić oblicze transportowe Europy i zupełnie zmienić równowagę ekonomicznych sił w regionie - przyznali paneliści wypowiadający się podczas bloku poświęconego korytarzowi transportowemu północ-południe.

Widzimy duży potencjał do rozwoju i specjalizacji intermodalnej. Porty przecież przeżywają renesans, stąd pojawia się możliwość do współpracy także np. z Adriatykiem - podkreślał Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Z kolei wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wskazał, iż korytarz północ-południe to wyrównywanie szans, danie możliwości poruszania się w innych kierunkach niż wschód-zachód.

To, że taki korytarz ma funkcjonować jest strategiczną decyzją polityczną. Korytarze transportowe, towarowe to krwioobieg gospodarki, impuls, który sprzyja partnerstwu - zaznaczył Bittel.

Podczas debaty głos zabrali też goście z zagranicy. Gian Paolo Gotelli, szef kolei włoskich Mercitalia Rail zwracał uwagę na fakt, iż w interesie Włoch jest rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Bardzo ważny jest dla nas ruch międzynarodowy, który stanowi ponad połowę naszych dochodów. Stąd nasza potrzeba poszukiwania partnerów, po to by zarządzać innowacyjnością i zapewniać najlepszą usługę naszym klientom - wskazywał Gotelli

Korytarz ma wymierne znaczenie dla idei Trójmorza. Transport i infrastruktura energetyczna są najistotniejszymi czynnikami w budowie tego projektu. W jaki sposób infrastruktura musi się zmienić, by oś północ-południe zadziałała w możliwie szybkim czasie?

Uczestnicy wskazywali też na kwestię rozwoju idei Nowego Jedwabnego Szlaku, który także ma znaczenie w kontekście Trójmorza i korytarza północ-południe.

Korytarze są ze sobą komplementarne. Mamy szczęście, że przecinają się one w Polsce i to jest przewaga, którą należałoby wykorzystać - mówił w tym kontekście prezes Warsewicz. Dodał, iż PKP Cargo przygotowuje się do tego by przyjąć większy wolumen transportu w związku z rozwojem Nowego Jedwabnego Szlaku.

Te korytarze, zarówno północ-południe jak i Nowy Jedwabny Szlak, zdecydowanie wpisują się w zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu i tym samym stają się impulsem do jego rozwoju - podsumował prezes Warsewicz.