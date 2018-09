W tym roku wyeksportujemy żywność za 28 mld zł

W tym roku polski eksport żywności wyniesie ponad 28 mld euro. To naprawdę duża kwota, ale wciąż musimy szukać nowych rynków zbytu, bo to warunek rozwoju polskiego rolnictwa - powiedział w środę w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister podkreślił, że Polska ma nadwyżkowy rynek rolniczy, co oznacza, że możemy dużo produktów eksportować.

Musimy szukać nowych rynków zbytu, bo to jest warunek rozwoju polskiego rolnictwa. Z tym eksportem nie jest źle. W tym roku będzie rekordowy - ponad 28 mld euro. To już naprawdę duża kwota, ale jesteśmy też dużym krajem rolniczym i to też trzeba brać pod uwagę. Holendrzy - malutki kraj, a sprzedają dwa razy tyle co Polska, a może więcej - dodał.