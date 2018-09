KRYNICA: Ceny miedzi mogą sięgnąć 7 tys dolarów

Ceny miedzi mogą sięgnąć 7tys. dolarów za tonę w perspektywie pół roku do roku, uważa prezes KGHM Marcin Chludziński.

Wygląda na to, że sytuacja między Chinami a USA się stabilizuje. Dobrze by było, żeby [cena miedzi] doszła do 7 000 USD/t. Oczywiście będzie się wahać, ale mówię o perspektywie bardziej półrocznej-rocznej. Wynika to z rynku, z popytu i z racjonalności podejmowania decyzji politycznych - powiedział Chludziński dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.