KRYNICA: Konsolidacja PKN Orlen i Lotosu wzmocni gospodarkę

Konsolidacja PKN Orlen i Lotosu przede wszystkim wzmocni polską gospodarkę – mówił w telewizji wPolsce.pl Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Konsolidacja PKN Orlen z Lotosem, to największy dzisiaj proces przeprowadzany w kraju, ten proces jest dobry dla PKN Orlen i Lotosu, to przede wszystkim jest wzmocnieniem Orlenu a wzmocnienie Orlenu to wzmocnienie polskiej gospodarki. Orlen jest czempionem polskiej gospodarki – powiedział szef koncernu.