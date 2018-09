Ruszyła budowa A2 z Warszawy na wschód

Rząd jest zdeterminowany, by dokończyć A2 i połączyć wschód Polski z centrum oraz z całą Europą - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki dodał, że budowana autostrada A2 pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Warszawy.

W środę uroczyście rozpoczęto prace budowlane na 15-kilometrowym odcinku autostrady A2 od Warszawy (węzeł Lubelska) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zbudowane zostaną po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z pasem rezerwowym. Koszt wykonania tego odcinka to ponad pół miliarda złotych - powiedział wiceminister infrastruktury. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje konsekwentnie, że łączy wschodnią część Polski z częścią zachodnią, jak również z Europą Zachodnią - podał wiceminister Chodkiewicz.

Wiceminister sprawiedliwości, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki powiedział, że „po wybudowaniu odcinka autostrady A2 od Warszawy (węzeł Lubelska) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego i po połączeniu z południową obwodnicą Warszawy, uda się wyprowadzić z miasta znaczną część ruchu tranzytowego”.

To jest bardzo dobry dzień nie tylko dla Polski, ale również dla miasta stołecznego Warszawy. Po wybudowaniu tej drogi i po połączeniu z budowaną południową obwodnicą Warszawy, uda się z naszego miasta wyprowadzić znaczną część ruchu tranzytowego, szczególnie na bardzo obciążonych arteriach, jak Puławska, Dolina Służewiecka, Trasa Siekierkowska - powiedział Jaki.

Jaki dodał, że drogi Warszawy są obciążone codziennie przejeżdżającymi przez miasto ciężarówkami.

Po wybudowaniu tych dwóch części arterii (…) korki w Warszawie się zmniejszą, a przez to poprawi się jakość powietrza w mieście stołecznym. To jest bardzo dobra wiadomość dla Warszawy - podkreślił Jaki.

Realizacja A2 na odcinku od Warszawy (węzeł Lubelska) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego podzielona została na dwa zadania: od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości 5,6 km oraz od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości 9 km.

Umowy na realizację obu zadań w systemie „projektuj i buduj” zostały zawarte w lipcu 2017 r. Wykonawca, firma POLAQUA, zrealizuje kontrakty do czerwca 2020 r. za łączną kwotę 502,5 mln zł.

Trwają przygotowania do realizacji autostrady A2 na odcinku od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią, którego łączna długość to ok. 133 km.

Zakończenie prac nad koncepcją programową dla A2 obwodnicy Mińsk Mazowiecki - Siedlce (37,5 km) jest planowane w lutym 2019 r. Realizacja autostrady w systemie „projektuj i buduj” jest przewidziana na lata 2020-2023, łączny koszt prac to ok. 1,7 mld zł.

Także dla odcinka Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km) podpisano już umowę na koncepcję programową, ma być gotowa we wrześniu 2019 r. Realizacja zadania w systemie „projektuj i buduj” jest przewidziana na lata 2021-2024, natomiast koszt tego odcinka jest szacowany na ok. 3 mld zł.

GDDKiA ogłosiła 30 sierpnia 2018 r. przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla ostatniego brakującego odcinka A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km). Łączny koszt realizacji tego zadania to ok. 1,5 mld zł.

Jak podał wiceminister Chodkiewicz, „najpóźniej w 2024 roku dojedziemy autostradą do Białej Podlaskiej”.

Autostrada A2 docelowo będzie miała długość 651 km i połączy zachodnią i wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską.

Na podst. PAP