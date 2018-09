KRYNICA: Polska Poczta otwiera się na internet

Państwo w Polsce nie jest sieciocentryczne, co sprawia, że nie ma zainteresowania usługami, które zapewniłyby elektroniczny dostęp do usług administracji publicznej – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej w Krynicy.

W trakcie XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyła się dyskusja poświęcona e-państwu – i temu, czy to e-państwo już mamy, czy nadal jest to marzenie. Z dyskusji wynika, że jednak jeszcze wiele zmian przed nami.

Pod względem cyfryzacji Polska znajduje się na 24 miejscu na 28 krajów Unii Europejskiej. Rok wcześniej też byliśmy na 24 pozycji. Ten wskaźnik bada infrastrukturę cyfrową, kapitał ludzki, czyli skłonność ludzi do korzystania z internetu, wykorzystanie sieci przez biznes oraz cyfrowe usługi publiczne. O tym, że ten ostatni element wygląda niedobrze, świadczy fakt, że w 2017 r. byliśmy w tej sferze na 18 pozycji, a teraz jesteśmy na 24 miejscu – powiedział Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Jednak to nie znaczy, że większość państw unijnych jest niczym Estonia, gdzie 98 proc. usług publicznych jest dostępnych przez internet. Okazuje się, że w wielu krajach proces cyfryzacji usług się zatrzymał, tak jest np. w Niemczech. Tam wybiera się nie tylko „analogowe „metody komunikowania się z urzędnikami, ale generalnie uczestnicy są bardziej przywiązani do papieru.

W Polsce na jedną osobę przypada 182 przesyłki, w Niemczech jest to ponad 400 przesyłek na osobę – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty.

To oznacza, że w Polsce już więcej osób korzysta z elektronicznych metod komunikowania się niż w Niemczech. Ale żeby przyspieszyć proces cyfryzacji usług publicznych, konieczny jest proces większego skupienia się administracji na internecie.

Mamy zbyt małą ilość usług, które mogłyby być wrzucane do takich sieci, które działają skutecznie, jak choćby sieć Poczty. Nasza infrastruktura mogłaby w większym stopniu służyć e-doręczeniom niż dotychczas, a także załatwianiu spraw urzędowych drogą elektroniczną. I choć mamy klientów, którzy w ten sposób wykorzystują naszą infrastrukturę do przesyłek elektronicznych, to jednak brak usług publicznych w sieci powoduje, że zainteresowanie tym rozwiązaniem jest stosunkowo niewielkie – powiedział prezes Poczty.