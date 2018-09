KRYNICA: Trójmorze to ogromna szansa dla Polski

Fundusz Trójmorza to bardzo ważna inicjatywa dla ważnego strategicznie regionu - mówiła podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Trójmorze jest znaczącym obszarem Unii Europejskiej, wyróżniający się pod względem rozwoju gospodarczego i wysokości wzrostu PKB.

Łączny PKB dwunastu państw Europy Środkowej to 1,7 miliardów euro, co daje 11 proc. całego unijnego PKB. Mimo to region wciąż ma ogromne potrzeby inwestycyjne.

Fundusz Trójmorza będzie dedykowany na crossgraniczne inwestycje, które połączą państwa Trójmorza od Estonii po Bułgarię i zmienią łańcuch dostaw i logistyki, tak by region się rozwijał, nie był tylko zapleczem

- mówiła prezes Daszyńska-Muzyczka podczas firechatu .

Dodała też, iż jest wiele projektów inwestycyjnych odkładanych na półkę, często tylko dlatego, że nie są tak strategiczne czy imponujące.

Infrastruktura, energetyka, cyfrowa gospodarka to kluczowe elementy współpracy w ramach Trójmorza, jednak by inwestować należy dysponować funduszami. To właśnie po to powstaje Fundusz Trójmorza.

Szczyt Trójmorza, który odbędzie się w Rumunii 17 września będzie szczególny. Każde z państw przygotowało nań wykaz projektów strategicznie ważnych, które pomogą połączyć ten obszar. Podczas panelu prezydentów zostaną wybrane najbardziej priorytetowe projekty infrastrukturalne. Chodzi o podniesienie atrakcyjności ekonomicznej regionu obserwowanego jako całość. Region ma ogromny potencjał, którego nie widać - wskazała prezes. Dlaczego trasę z Budapesztu do Tallina pokonujemy w 3 dni a trasę z Berlina do Madrytu w 3 godziny? Chodzi o integrację infrastrukturalną - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka podczas firechatu.

Dodała, iż Fundusz, który też będzie wspierał inwestycje integrujące infrastrukturę transportową powstanie przy minimum 3 partnerach, natomiast pozostałe państwa mogą wejść w dowolnym momencie w statusie general partners.

Fundusz będzie miał rotacyjne przewodnictwo, spotykając się w każdym z krajów będziemy widzieli potrzeby każdego z państw - zaznaczała.

O jakich kwotach konkretnie jednak można mówić w przypadku Funduszu?

Chodzi o 100 mld euro, czyli ok. 400 mld złotych - precyzowała prezes i dodawała: Ta kwota tylko wydaje się „kosmiczna” w rzeczywistości koszt użeglownienia Wisły wynosi ok. 60 mld euro.

Spoglądając na to z tej strony kwota nie jest wygórowana. BGK przeznaczy na fundusz ok. 500 mln euro. Jednak nie chodzi o to kto ma mieć dominującą rolę w funduszu tylko o to jak ułożyć współpracę”.

BGK jest inwestorem większości funduszy uczestniczących w ważnych przedsięwzięciach. Nie sposób więc stawiać tezy, iż wchodząc w obszar Trójmorza BGK „zapomniałoby” o swojej podstawowej roli. Inwestowanie w integrację infrastruktury w Trójmorzu nie wyklucza inwestycji krajowych.

Połączenie regionu Trójmorza jest ogromną szansą dla Polski - podkreślała prezes.

Mosty energetyczne także są ważne. Połączenie energetyczne Litwa-Łotwa-Estonia jest korzystne dla Polski i vice-versa.

A co z sytuacją gdyby do Funduszu chciały wejść Niemcy? Prezes wskazała, że taka możliwość jest jednak musiałby być wtedy limited-partnerem.

Spójne i silne Trójmorze oznacza silną Europę i owocną współpracę transatlantycką. Jak podsumowała prezes jest szansa na zasypanie luk, które mamy we wspólnej, europejskiej rodzinie. „Europa musi konkurować nie między sobą, tylko z innymi światowymi gospodarkami. Trójmorze, jego integracja w sferze infrastruktury i inwestycji, daje na to szansę”.