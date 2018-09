Gospodarki rozwinięte i strefy euro mogą być narażone na recesje; jeśli ona się zmaterializuje, polską gospodarkę dotknie spowolnienie - powiedział w środę wiceminister finansów Leszek Skiba podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wiceminister był pytany o sygnalizowane przez przedsiębiorców i bankowców obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego.

Skiba zwrócił uwagę, że np. amerykański bank centralny pozytywnie patrzy na gospodarkę w okresie najbliższych dwóch lat, co nie znaczy, że nie mają racji autorzy raportu SGH, którzy wskazują na potencjalną recesję w ciągu pięciu lat.

Głosy, że w średnim okresie grozi nam spowolnienie gospodarcze - z tego powodu, że zawsze cykl koniunkturalny kiedyś się kończy - są słuszne. Na pewno jednak jest tak, że w roku 2019 gospodarce to nie grozi. Ale nie oznacza to, że lata kolejne są bez ryzyka - powiedział.

Widać to chociażby po odczytach z gospodarki włoskiej, strefa euro też ma swoje lepsze i gorsze momenty. Jeżeli przedsiębiorcy obawiają się tego, co się będzie działo w najbliższych latach, to odwlekają decyzje. (…) Widać, że te obawy i lęki mogą powodować, że dynamika inwestycji spowalnia. Być może to też stoi za odczytem z II kw., kiedy był on niższy od oczekiwań - dodał.