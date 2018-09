Centrum Onkologii ma nowy akcelerator

Radioterapia to jeden z trzech filarów onkologii. Na szczególną uwagę zasługuje coraz szerzej dostępna w Polsce radiochirurgia i radioterapia stereotaktyczna. Polegają one na bardzo precyzyjnym napromienieniu zmian chorobowych, z maksymalnym oszczędzeniem zdrowych tkanek.

W Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii zainstalowany został pierwszy polski system optycznej weryfikacji ułożenia chorego „OptiNav”, który umożliwia precyzyjne, trójwymiarowe odtworzenie ułożenia chorego w krótkim czasie. System ten powstał w kooperacji polskiej firmy z fizykami pracującymi w Centrum Onkologii. Dzięki temu osiągnięciu znacznie uległ czas jaki był konieczny do przeprowadzenia zabiegu oraz zwiększona została jego precyzja.

W Centrum Onkologii w dniu 5 września zainaugurowano uruchomienie nowego akceleratora EDGE wyposażonego w jedyny w Polsce system Hyperarc.

Dzięki postępowi technologicznemu zastosowanie technik radioterapii stereotaktycznej lub radiochirurgii umożliwia podanie wysokich dawek napromieniania na dany obszar ze skuteczną ochroną tkanek zdrowych, a wskazania ulegają systematycznemu rozszerzaniu.

W naszym instytucie radioterapię stosujemy od 86 lat. Dokładamy starań by utrzymać jej rozwój na światowym poziomie. Wiąże się to ze stosowaniem metod o coraz wyższym indeksie terapeutycznym, wśród nich jest radioterapia stereotaktyczna. Chcemy by dobrze służyła naszym pacjentom - mówił otwierając dzisiejszą konferencję zastępca dyrektora ds. klinicznych prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki.