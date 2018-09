KRYNICA: 100 mln zł w innowacyjne startupy

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały umowę w sprawie powołania funduszu corporate venture capital (CVC) SpeedUp Energy Innovation, który zainwestuje 100 mln zł w innowacyjne startupy.

To jest 13. fundusz, który udało nam się utworzyć w tym roku. Łączna kwota funduszy to 1 mld zł. Obiecuję, że do końca roku przekroczymy 1,5 mld zł - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas spotkania prasowego w Krynicy.

Energetyka jest w trakcie burzliwych zmian. Jedną z dróg, którą chcemy wykorzystać są innowacje. Cieszymy się, że możemy z PFR w ten obszar wejść - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.