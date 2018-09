KRYNICA: CPK ważny dla bezpieczeństwa kraju

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma ważny wymiar związany z bezpieczeństwem kraju: może to być m.in. tzw. punkt wejścia dla wojsk NATO w przypadku ew. konliktu - mówił w Krynicy wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, Mikołaj Wild.

W trakcie panelu na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy, poświęconego wpisaniu projektu CPK w kontekst bezpieczeństwa transportowego, Wild wymienił dwie płaszczyzny planowanego przedsięwzięcia: związane z bezpieczeństwem militarnym, jak i zapewnieniem warunków przyszłego funkcjonowania planowanego węzła.

To wpływ samego Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy szerzej - systemu transportu opartego na CPK - na bezpieczeństwo naszego kraju. Ta inicjatywa jest uważnie obserwowana przez naszych partnerów z NATO: CPK wpisuje się w strategie związane ze zwiększeniem mobilności Rzeczypospolitej na wypadek wojny - podkreślił wiceminister.

Jak zaznaczył, to istotny element, ponieważ kraje europejskie „mają pod tym względem wiele do zrobienia”.

To aspekt na tyle ważny, że w tym roku na poziomie Unii Europejskiej został przyjęty tzw. Action Plan on Military Mobility, który ma zmierzać do zwiększania zdolności związanych z transportem na wypadek wojny. Mówimy o transporcie w czasie poprzedzającym wybuch ew. konfliktów zbrojnych, którego samo stworzenie pełni realną funkcję odstraszającą - wyjaśnił Wild.

Uściślił, że w tej perspektywie CPK może być pojmowany jako „realny entry point” (punkt wejścia - PAP) dla wojsk NATO. Z drugiej strony budowana i modernizowana w ramach programu CPK infrastruktura kolejowa może służyć celom cywilnym, jak i wojskowym.

Może być wykorzystana do zwiększenie mobilności sił NATO w Rzeczypospolitej - uściślił pełnomocnik.

Druga kwestia jest związana z nowymi technologiami.

Byłoby złym rozwiązaniem, gdybyśmy w pogoni za wprowadzaniem nowych technologii, za otwartością na nowe technologie w dziedzinie transportu, zastosowali dumping regulacyjny polegający na obniżaniu standardów bezpieczeństwa” - zaznaczył Wild. Jednocześnie sytuacja, w której tworzymy główne miejsce na transportowej mapie kraju, na którym opieramy system transportu publicznego budowany na zasadzie piasta-szprychy (ang. model hub and spoke), stawia wyzwanie, że jeśli raz taki system ruszy, nie może się zatrzymać” - zastrzegł. Wyobraźmy sobie, że przypuśćmy za 15 lat koleje próżniowe, czyli hyperloop, wychodzą z fazy testów i Polska staje przed realnym wyzwaniem implementacji go do istniejącego już systemu, to jest niemożliwe, aby prace nad taką integracją mogły zatrzymać węzeł. Ponieważ minuty opóźnień generowane w węźle zwielokrotniają się w całym systemie transportu - podkreślił pełnomocnik. Dlatego już teraz przygotowując Port Solidarność musimy zapewnić takie rezerwy terenowe, takie rezerwy przestrzenne, aby ta integracja w przyszłości z nowymi - bądź testowanymi obecnie bądź wymyślonymi - środkami transportu, mogła nastąpić bez zagrożenia dla pasażerów i płynności ruchu” - zaznaczył.

Centralny Port Komunikacyjny ma być usytuowany między Łodzią a Warszawą, na jego lokalizację wskazywano Stanisławów w gminie Baranów, koło Grodziska Mazowieckiego.

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo będzie mogło być rozbudowane do ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Inwestycja wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze; pierwszy samolot ma być odprawiony w 2027 r.

Przedstawiciele rządu akcentują, że budowa nowego lotniska jest potrzebna, w związku z tym, że warszawskie Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego.

SzSz(PAP)