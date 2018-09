Najbezpieczniejsza sieć dla Polski

Działania Polski zmierzające do odbudowy swoich kompetencji w cyberprzestrzeni to trend ogólnoświatowy. Bo dziś cyberprzestrzeń stała się równie ważna jak przestrzeń rzeczywista. Ale Polska zaczęła te działania stosunkowo późno… Dbanie o cyfrową infrastrukturę kluczową z punktu widzenia państwa to dziś konieczność. Exatel jest firmą, która ma pomóc nadrobić zaległości na tym polu, a być może zapewnić Polsce miejsce w czołówce bezpiecznej cyber-infrastruktury

Exatel przez 20 lat rozwinął jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce. Dziś firma ta zarządza ogromną infrastrukturą telekomunikacyjną i rozwija usługi cyberbezpieczeństwa dla blisko tysiąca klientów sektora biznesowego, operatorskiego i publicznego w kraju i za granicą. Systematycznie poprawia wyniki finansowe, jest też coraz bardziej aktywna w obszarze innowacji – może pochwalić się pierwszymi w Europie publicznymi testami technologii 5G czy budowanymi właśnie rozwiązaniami Smart City.

Maksymilian Wysocki: Półtora roku temu firma Exatel stała się w pełni własnością skarbu państwa i jest nadzorowana przez ministra obrony narodowej. Co zmieniło się w firmie od czasu przejścia pod skrzydła MON?

Marcin Malicki, wiceprezes zarządu Exatel: Dwie fundamentalne sprawy. Po pierwsze firma zyskała stabilność, jasną wizję i kierunki rozwoju. Po drugie, zachowując wszystko to, co robiliśmy dotąd, otworzyliśmy nowy obszar związany z sektorem obronnym. Obecnie intensywnie rozwijamy współpracę z instytucjami podległymi ministrowi oraz firmami zbrojeniowymi. Budujemy dla nich zarówno bezpieczną sieć, jak i ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi.

Dlaczego przejęcie przez MON jest ważnym wydarzeniem, jak ważnym i dla kogo?

MM: MON jest filarem polityki bezpieczeństwa kraju, a Exatel pomaga mu to bezpieczeństwo budować. Robimy to jednak nie w sposób stricte militarny, ale poprzez dostarczanie odpowiedniej infrastruktury oraz najnowocześniejszych technologii cyfrowych. Budujemy setki kilometrów światłowodu rocznie, powstał obiektywnie jeden z najlepszych zespołów cyberbezpieczeństwa w Polsce, realizujemy już pięć dużych projektów innowacyjnych. Ale widzimy także wyraźne wzrosty po stronie biznesowej. Po wielu latach ciągłej utraty dochodów, firma bardzo się rozwija. Finansowo to najlepsze półrocze od 6-7 lat - względem roku poprzedniego o 20 proc. wzrósł wskaźnik EBITDA, a same przychody z usług bezpieczeństwa o blisko 50 proc.

Patrząc przez pryzmat portfolio firm Skarbu Państwa Exatel to unikat. Dlaczego?

MM: Exatel to dziś jedyny państwowy operator telekomunikacyjny, który ma własną rozległą sieć. Dzięki temu wnosimy ogromną wartość dla wszystkich instytucji publicznych, którym zależy na bezpieczeństwie danych. Exatel to rzeczywiście unikat i srebro rodowe. Niestety w ubiegłych latach państwo polskie sprywatyzowało niemal cały sektor telekomunikacyjny. Niemcy, Francja i większość krajów zachodniej Europy nie popełniły tego błędu. Światłowody to bowiem infrastruktura krytyczna - transmisja danych jest prawie tak samo ważna jak przesył energii.

Czy posiadanie własnej sieci światłowodowej jest aż tak ważne i dlaczego?

MM: Własna sieć światłowodowa to fundament cybersuwerenności Polski. To gwarancja, że dane Polaków będą bezpieczne, przesyłane w sposób niezakłócony. Ryzyko jest poważne i pokazała to Rosja, która po zajęciu Krymu odcięła część Ukrainy od internetu. Polska musi być przed tym zabezpieczona. Dlatego sieć OST, którą tworzymy razem z MSWiA, spina kluczowe instytucje administracji rządowej i samorządowej. Łączymy urzędy wojewódzkie, gmin, starostwa, komendy straży pożarnej, policji i wiele innych. Zapewniamy bezpieczeństwo transmisji powiadamiania ratunkowego, danych z bazy PESEL i dowodów osobistych. Dajemy też sieć placówkom MSZ. To bardzo ważne, by instytucje państwowe zarządzające wrażliwymi danymi, jak najszybciej do tej sieci dołączały.

Jakie są nowe cele i wyzwania stawiane przed Exatel z racji przejęcia przez sektor rządowy?

MM: Pierwszym zadaniem jest rozwój polskiej sieci światłowodowej. Chodzi o podłączanie do niej z jednej strony kluczowych instytucji publicznych, a z drugiej najważniejszych podmiotów infrastruktury krytycznej, w tym sektora obronnego i energetycznego. Drugim zadaniem jest udział w podnoszeniu cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy zespołem praktyków skupionych na wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań. Skutecznie zabezpieczamy kolejne podmioty przed atakami.

Czym jest technologia 5G i dlaczego to tak ważna sprawa?

MM: To rzeczywiście szansa na rewolucję cyfrową. 5G to nie tylko szybsza sieć, która zapewni nam oglądanie filmów online bez zakłóceń. Możliwości 5G sprawią, że tzw. Internet Rzeczy przestanie być tylko fanaberią w rodzaju lodówki podłączonej do internetu. Jakość tej transmisji pozwoli np. na poważnie myśleć o autonomicznych samochodach, które będą bezpiecznie jeździć bez udziału kierowcy. A zatem wczesne zaangażowanie Polski w rozwój 5G daje szansę, by przemysł oparty na tej technologii będzie lokował się w naszym kraju. Byłaby to praktyczna realizacja strategii premiera Morawieckiego dotyczącego rozwoju przemysłu w Polsce. Jako kraj, nie musimy być tylko montażownią technologii rozwijanych gdzie indziej. Mamy potencjał, aby ją u nas tworzyć. Ponadto dzięki technologii nazywanej network slicing, 5G daje znakomite możliwości budowania bardzo elastycznej, a zarazem bezpiecznej łączności dla służb ratunkowych i wojska.

Czy tylko nacisk na zabezpieczenie telekomunikacyjne spółek i instytucji państwowych jest głównym celem firmy i czy firma nie odpuści wyścigu o sieć 5G? Świat w końcu przygotowuje się na sieci mobilne nowej generacji. Co w tym obszarze dzieje się w na świecie i w Exatelu?

MM: Spektrum działania Exatel jest znacznie szersze. Jesteśmy zaufanym polskim operatorem. Obsługujemy większość banków, firmy medyczne, media, handel internetowy, firmy IT. Pracujemy też dla operatorów na całym świecie – od Dalekiego Wschodu, po Afrykę. Od niedawna chronimy jedną z dużych sieci prywatnych przychodni i znaczącego polskiego producenta materiałów budowlanych. W Exatel zaangażowaliśmy się w prace nad 5G najwcześniej, jak się dało. W tej chwili jesteśmy obecni w dyskusjach na temat najlepszego modelu wdrożenia tej technologii w Polsce. Uważamy, że w strategicznym interesie kraju jest zapewnienie aktywnego udział państwa w tworzeniu sieci 5G. Jesteśmy zwolennikami modelu zakładanego w Korei Południowej czy Meksyku, gdzie państwo razem z prywatnymi operatorami ma tworzyć niejako konsorcjum, które zbuduje wspólną infrastrukturę hurtową dla tej sieci i będzie z niej razem korzystać. W najbliższym roku ma odbyć się pilotaż tej technologii w wybranym mieście. Rozpoczną się też prace legislacyjne. Chcemy brać udział w tych działaniach.

Dziękuję za rozmowę.