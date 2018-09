Jutro kolejna dostawa LNG do Świnoujścia

Do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu zawinie w czwartek, 6 września, kolejny metanowiec z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. Będzie to już 40. dostawa LNG do Polski, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Zgodnie z planem, w 2019 roku PGNiG zamierza sprowadzić do terminalu w Świnoujściu co najmniej 28 dostaw LNG spośród około 38 możliwych, odpowiadających 100 proc przepustowości terminalu zarezerwowanej i opłaconej przez PGNiG - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Kontynuujemy strategię opartą o dywersyfikację źródeł pozyskania gazu i budujemy portfel umów na dostawy skroplonego gazu ziemnego. Jesteśmy w trakcie zawierania umów z dostawcami amerykańskimi na kolejne kilka miliardów metrów sześciennych, którymi będziemy dysponować od 2022 r. Będziemy mogli sprowadzić ten gaz do Polski lub sprzedać go w dowolnym zakątku świata - dodał prezes.

Czwartkowa dostawa będzie 40. ładunkiem skroplonego gazu ziemnego do Polski, wliczając dostawy w ramach kontraktu długoterminowego z Qatargas, pozostałe dostawy handlowe z USA, Norwegii i Kataru oraz dwa ładunki techniczne niezbędne do rozruchu terminalu. Metanowiec Al Sheehaniya, który zawinie do terminalu w Świnoujściu, transportuje ok. 90 tys. ton LNG, co po regazyfikacji da ok. 120 mln m3 gazu. Jest to 31. dostawa skroplonego gazu ziemnego z Kataru w ramach kontraktu długoterminowego.

PGNiG podkreśliło, że LNG ma coraz większy udział w strukturze importu gazu PGNiG. W pierwszym półroczu 2018 r. skroplony gaz ziemny stanowił już 18 proc. całego importu spółki, w porównaniu z 13 proc. rok wcześniej.

Na podst. ISBnews