W 2019 r. polsko-niemiecki szczyt przemysł 4.0

Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2019 r. w Niemczech zostanie zorganizowany polsko-niemiecki szczyt biznesowy dot. przemysłu 4.0 i elektromobilności - wynika z zapowiedzi szefowej MPiT Jadwigi Emilewicz oraz ministra gospodarki i energii Niemiec Petera Altmaiera.

Emilewicz oraz Altmaier rozmawiali w środę w Warszawie nt. polsko-niemieckich relacji gospodarczych. W czwartek minister gospodarki i energii Niemiec ma spotkać się z ministrem inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim.

Cieszymy się z rosnącej wymiany handlowej między Polską a Niemcami. Niemcy są pierwszym polskim partnerem wymiany handlowej na wspólnym europejskim rynku. To najczęściej i najchętniej wybierany rynek eksportu polskich firm. Cieszymy się, że jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat to były inwestycje firm niemieckich. To tylko potwierdza, że klimat dla inwestorów zagranicznych w Polsce, otoczenie prawne, sprzyja temu, żeby do Polski przyjeżdżać i w Polsce prowadzić swoje inwestycje - mówiła minister przedsiębiorczości i technologii na konferencji prasowej.