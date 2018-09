Pekao otwiera oddział w Londynie

Polskie firmy powinny współpracować, by zdobywać zagraniczne rynki i promować wizerunek Polski jako silnego kraju - mówił w środę podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes Pekao SA Michał Krupiński. Dodał, że we wrześniu bank otworzy pierwszy oddział w Londynie, by wspierać inne polskie firmy.

Chcemy podążać za naszymi polskimi firmami - powiedział prezes Krupiński.

Zaznaczył, że w drugiej kolejności bank będzie rozwijać segment depozytów, by ułatwić korzystanie z różnych instrumentów rynku finansowego Polakom pracującym w Londynie.

Takich placówek będzie więcej - zapowiedział.

Działanie to - jak mówił - jest kontynuacją najlepszych tradycji banku z okresu międzywojennego, kiedy w ciągu 10 lat stworzono jedną z największych instytucji finansowych w Polsce.

W ciągu 10 lat utworzono 80 placówek poza granicami Polski, stworzono silną sieć wsparcia nie tylko finansowego, ale także wsparcia ludzkiego i społecznego dla 8 mln Polaków poza granicami Polski - przypomniał Krupiński.

Dodał, że „podobnie jak ojcowie założyciele banku, bardzo mocno stawiamy na ekspansję zagraniczną, wpieranie ekspansji zagranicznej naszych klientów” - mówił.

Wspólne przedsięwzięcia zapowiedzieli również inni przedstawiciele polskich spółek uczestniczący w krynickim panelu, m.in. Orlen, Lotos, LOT i PGNiG. Michał Fijoł z zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT powiedział, że jego firma jest gotowa przygotować samolot, który będzie przywoził na wakacje do kraju dzieci Polaków mieszkających za granicą. Zachęcał do udziału w akcji polskie firmy paliwowe, czyli Orlen i Lotos.

Pomysł bardzo spodobał się marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, który zapowiedział wsparcie dla przedsięwzięcia. Podkreślił, że zaprezentowanie młodym Polakom ojczyzny, może sprawić, że część z nich będzie chciała wrócić.

Z kolei Patryk Demski z zarządu Lotosu powiedział, że jego firma, wspólnie z PGNiG, finansuje szkołę dla dzieci Polonii w Norwegii. Dodał, że jedną z ról spółek z udziałem Skarbu Państwa, jest promowanie Polski.

Działania każdego z nas osobno nie będą miały takiej mocy jak te podejmowane wspólnie - mówił.

Paneliści podkreślili, że choć głównym celem fuzji Orlenu i Lotosu jest zwiększenie potencjału biznesowego, to koncentracja ta będzie również służyła wzmocnieniu marki Polski.

Na podst. PAP