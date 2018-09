Premier Litwy Saulius Skvernelis otrzymał nagrodę człowieka Roku XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Firmą roku 2017 został Polski Fundusz Rozwoju, organizacją pozarządową roku Polska Akcja Humanitarna, a Krzysztof Penderecki został uhonorowany nagrodą „Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza”.

Nagrodę, przyznawaną osobom, które swoją postawą i dokonaniami wywarły największy wpływ na bieg spraw w Europie Środkowowschodniej, wręczył Skvernelisowi premier Mateusz Morawiecki.

Członek rady programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Wojciech Wróblewski - który wygłosił laudację na cześć Sauliusa Skvernelisa - ocenił, że tegoroczny laureat reprezentuje kraj, z którym łączą Polskę wielowiekowe relacje.

Dzisiaj - wskazywał Wróblewski - Polskę i Litwę więcej łączy, niż dzieli.

Zakup przez PKN Orlen rafinerii w Możejkach nie byłby kiedyś możliwy bez życzliwości i wsparcia ówczesnych litewskich władz (). Dzisiaj, dzięki osobistemu zaangażowaniu laureata Orlen Lietuva i litewskie koleje wróciły do partnerskiej współpracy. Wsparł on również transmisję polskich programów telewizyjnych w południowo-wschodniej Litwie - wyliczał Wróblewski.

Podkreślił także, że Skvernelis ma zasługi w działaniach na rzecz integracji infrastruktury państw bałtyckich z zachodnioeuropejską siecią energetyczną i transportową. Ponadto, jak dodał, rząd litewski współpracuje z polskim rządem na form Komisji Europejskiej.

Szef litewskiego rządu po otrzymaniu nagrody wygłosił przemówienie, w którym przypominał wspólną historię Polski i Litwy. Zaznaczył, że był okres, kiedy oba państwa współpracowały ze sobą kilkaset lat. Przypominał również czasy, kiedy Polska i Litwa miały gorsze relacje.

Skvernelis podkreślił również w tym kontekście znaczenie relacji między narodami.

Złożył również podziękowania kapitule nagrody, a także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił swoje dobre relacje z szefem litewskiego rządu. Morawiecki przypomniał, że Litwa była kierunkiem jednej z jego pierwszych wizyt zagranicznych jako wicepremiera. Jak dodał, obaj politycy otwierali wówczas most energetyczny.

Chcę wyrazić bardzo ogromną radość, że dzięki Sauliusowi te mosty pomiędzy Polską a Litwą są naprawdę coraz szersze, coraz bardziej stabilne - podkreślił.

Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta historia się coraz lepiej układa i jest to bardzo piękne uczucie, że Polacy jadąc na Litwę czują się coraz bardziej jak u siebie w domu i Litwini przyjeżdżając do Polski czują się coraz bardziej jakby byli u siebie w domu. Że potrafimy te wspólne różne problemy coraz lepiej rozwiązywać. Że jesteśmy też na dobrej drodze żeby nasze stanowiska we wszystkich obszarach, również geopolityki i polityki europejskiej, całkowicie uwspólnić. To daje nam większą siłę, bo mamy więcej do powiedzenia - kontynuował.