Uzbrojenie dla Polski na kieleckich targach

Nowe uzbrojenie i sprzęt oraz propozycje modernizacji już używanego prezentują na kieleckich targach wystawcy z kraju i zagranicy. Światowe firmy deklarują gotowość współpracy z polskimi zakładami przy programach zbrojeniowych.

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego po raz pierwszy zaprezentowano publicznie wóz dowodzenia zbudowany na bazie transportera Rosomak. Siedem zakontraktowanych w marcu pojazdów ma trafić do pułku wsparcia dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu, koordynującej działania batalionów NATO rozmieszczonych na wschodniej flance.

Premierę ma też m.in. opracowany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia prototyp pistoletu 9 mm, którego modułowa konstrukcja pozwala na produkcję także w innych kalibrach.

To miejsce, gdzie można porozmawiać, co jest dzisiaj technologicznie możliwe, co oferują firmy krajowe i zagraniczne, jakie są zdolności w obszarze nowych technologii - powiedział szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak

My, jako ci, którzy płacą i żądają, mamy okazję zaakcentować, co jest nam potrzebne. Nie wszystko, co jest tutaj prezentowane, jest - z różnych względów - w obszarze naszych zainteresowań, ale jest to znakomite miejsce, jeżeli chodzi o wymianę między przemysłem, nauką i odbiorcą czyli siłami zbrojnymi - dodał.

Są też sytuacje, kiedy jako użytkownik znakomitego sprzętu, choćby polskich radarów czy systemów przeciwlotniczych, mogę kolegom z innych armii zarekomendować produkty polskiej myśli - zaznaczył.