Polska i Niemcy wspólnie o nowym budżecie UE

Polska i Niemcy zacieśnią współpracę, jeżeli chodzi o nową perspektywę budżetową na lata 2021-2027, w tym celu powołamy zespoły ekspertów, którzy wspólnie postarają się wypracować nowe rozwiązania, a następnie zaprezentują je KE - powiedział w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister Kwieciński spotkał się w czwartek z przebywającym w Polsce z oficjalną wizytą ministrem gospodarki i energii Niemiec Peterem Altmaierem.

To pierwsza wizyta w Polsce pana ministra, jako szefa niemieckiego resortu gospodarki i energii Niemiec. To było bardzo dobre spotkanie. Potwierdziliśmy bardzo dobry stan gospodarek naszych krajów. Potwierdziliśmy nasze bardzo dobre relacje handlowe. Przypomnijmy, że 28 proc. naszego eksportu trafia do Niemiec, to jest dla nas najważniejszy partner gospodarczy – powiedział Kwieciński na briefingu po spotkaniu z niemieckim ministrem.