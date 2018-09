KRYNICA: „Polska Wschodnia” także po 2020 r.

Celem polskiego rządu jest to, aby program ponadregionalny dla najuboższych regionów Polski wschodniej był kontynuowany również po 2020 roku - podkreślił w czwartek w Krynicy-Zdroju wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Obecnie realizowany Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 obejmuje pięć województw Polski wschodniej: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jego budżet wynosi ok. 2 mld euro. W poprzedniej perspektywie wynosił ok. 2,4 mld euro.

Wiceminister zaznaczył, że duże wsparcie otrzymali również przedsiębiorcy z tego obszaru na budowanie kapitału społecznego czy też ludzkiego.

Zdaniem Hamryszczaka wiele projektów zakończyło się dużym sukcesem, dlatego rząd chce, żeby w kolejnej perspektywie unijnej wsparcie regionów wschodnich było kontynuowane.

W ocenie Hamryszczaka projekty zrealizowane w ramach dwóch poprzednich programów operacyjnych skierowanych do wschodnich regionów kraju, pomogły wyrównać poziom życia mieszkańców tych województw.

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze kolejna perspektywa finansowa jest jednak potrzebna do tego, żeby wejść na wyższy poziom jakości życia, i to w różnych obszarach. Chociażby, jeśli chodzi o infrastrukturę wciąż jest sporo do zrobienia, ale też, jeśli chodzi o potencjał firm, które na tym terenie funkcjonują bądź też w przyszłości mogą funkcjonować - mówił.