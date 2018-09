Verva Street Racing. To będzie prawdziwe święto polskiej motoryzacji Setki samochodów, najlepsi polscy kierowcy, ekscytujące pokazy i fascynujące wyścigi w samym sercu zabytkowego miasta – w Krakowie zaczęła się największa impreza motoryzacyjna w Polsce – VERVA Street Racing.

To już 9 odsłona zawodów, która w tym roku ma charakter szczególny – 100 lat motoryzacji na stulecie niepodległości. Jak co roku, organizatorem imprezy jest największy polski koncern paliwowo-energetyczny PKN Orlen. Zawody to prawdziwa gratka dla miłośników sportów motorowych, w tym roku tym większa, że Verva znowu powraca na ulice miasta.

Wracamy do korzeni, co podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości jest szczególne. Pragniemy także pokazać, że nie jesteśmy zamknięci w Warszawie i Płocku. Orlen jest naszym ogólnopolskim dobrem – przecież działamy na terenie całego kraju. Stąd decyzja, by IX edycja, tego wielkiego święta polskiej motoryzacji odbyła się w Krakowie – królewskim mieście mającym szczególne miejsce w historii Polski. Nie ukrywam, że dla mnie, człowieka z Małopolski jest to wyjątkowe przeżycie – powiedział na konferencji prasowej rozpoczynającej to największe święto motoryzacji i sportów motorowych w Polsce prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Obok Obajtka na konferencji wystąpili m.in. nasi wybitni rajdowcy Kuba Przygoński i Marek Dąbrowski reprezentujący barwy Orlen Teamu i ich najmłodsi podopieczni z Akademii Orlen. Ich świadectwa pokazują, jak bardzo ważne jest takie wsparcie.

PKN Orlen od lat wspiera polski sport. Ten motorowy jest dla niego szczególnie ważny, ponieważ bez motoryzacji nie byłoby naszego koncernu, dlatego musimy pomagać sobie wzajemnie – powiedział Daniel Obajtek.

Podobnego zdania jest Anna Ziobroń Dyrektor Biura Sponsoringu i Eventów w Orlenie.

Motoryzacja jest wpisana w nasze DNA – zaznaczyła Ziobroń. Prezes PKN jest wielkim orędownikiem wspierania polskiego sportu przez duże polskie koncerny i zarażania sportową pasją Polaków, szczególnie tych najmłodszych. Według niego taka pomoc przekłada się na realne sukcesy, a trzeba przyznać, że tych w polskich sportach motorowych nie brakuje. Także dzięki Orlen. Takie wsparcie, jakie dostajemy od PKN jest niezbędne. I staramy się odwdzięczyć, przywożąc najlepsze wyniki, jakie można osiągnąć – zaznaczył na konferencji Kuba Przygoński.

Przykładem tego wsparcia przez największy polski koncern naftowy są wspomniane już wcześniej umowy sponsorskie ze sportowcami, akcje edukacyjne wśród najmłodszych oraz dofinansowywanie juniorskiego sportu. Także powrót VERVA Street Racing na ulice to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Dzięki Grupie Orlen rekordowa liczba naszych rodaków będzie mogła zupełnie za darmo obejrzeć najlepszych mistrzów kierownicy i wyjątkowe maszyny.

A nazwiska, które zobaczymy w Krakowie mówią same za siebie. Kuba Przygoński, Marek Dąbrowski i Jacek Czachor, to najwięksi polscy mistrzowie sportów motorowych i absolutna światowa czołówka. Ich sportowe sukcesy to, jak zauważył Przygoński, także zasługa Orlenu. Sporty motorowe mają to do siebie, że wymagają ogromnych nakładów finansowych, stąd żeby osiągnąć sukces, potrzeba solidnego sponsora. Takim jest Grupa Orlen, która chętnie dzieli się swoimi zyskami, a te pod kierownictwem Obajtka są niemałe. Co ważne, „petrozłotówki” płyną zarówno do utytułowanych zawodowców, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją sportową karierę. Spore zasługi w wyłuskiwaniu i szlifowaniu młodych diamentów ma Akademia Orlen, kierowana przez byłego mistrza Marka Dąbrowskiego. A młodzi ludzie poświęcają swojej pasji wiele czasu i sił.

11-letni Max z Akademii Orlen zaznaczył, że 3 razy w tygodniu ma trening fizyczny, do tego dochodzi crossfit, treningi kondycyjne, a zimą wyjazd na zgrupowanie do Hiszpanii. Kiedy przychodzi sezon, niemal każdy weekend spędza na zawodach. A to wszystko musi pogodzić jeszcze ze szkołą i innymi obowiązkami. Umiejętności tych chłopaków będzie można podziwiać także podczas krakowskiej imprezy.

Jednak Verva Street Racing, to nie tylko wyścigi i pokazy, to także imprezy towarzyszące – koncerty oraz wiele elementów patriotycznych związanych z 100-leciem niepodległości.