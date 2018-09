Udany sezon branży turystycznej

Polacy najchętniej wybierają na urlop Grecję - podaje Polska Izba Turystyki w raporcie „Zagraniczne wakacje Polaków 2018 r.” Większość klientów biur turystyczny preferuje tygodniowy pobyt all inclusive i podróż samolotem. Izba ocenia, że dla branży turystycznej był to udany sezon.

W I półroczu br. z zorganizowanych wyjazdów skorzystało ok. 4 mln osób, czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem - poinformował prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski prezentując w czwartek na konferencji drugą edycję raportu „Zagraniczne wakacje Polaków 2018 r.”.

Jeżeli chodzi o sezon letni 2018 r., to wzrost wyniesie w stosunku do ubiegłego ponad 40 proc. - powiedział szef PIT.

Jednocześnie podkreślił, że dane te dotyczą wyłącznie turystyki zorganizowanej i okresu od 28 kwietnia do 31 sierpnia.

Tak jak w poprzednich latach, nadal najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem jest Grecja - urlop w tym kraju wybrało ponad 31 proc. klientów biur turystycznych. Na drugim miejscu znalazła się Turcja (14,9 proc.), ale zainteresowanie tym krajem w poprzednich sezonach było mniejsze ze względu na sytuacją polityczną. Trzecim najchętniej odwiedzanym krajem jest Bułgaria (13,6 proc.), która oferuje odpoczynek nad morzem w porównywalnych do Polski cenach - poinformował rzecznik firmy Travelplanet Jarosław Kałucki.

Dodał, że coraz więcej turystów decyduje się na pobyt w Albanii, której oferta jest znacznie bardziej dostępna cenowo niż np. Czarnogóry czy Chorwacji.

Najpopularniejszymi miejscami turystycznymi wśród Polaków jest pięć greckich wysp - Kreta, Rodos, Zakynthos, Korfu i Kos - tam tegoroczne wakacje spędziło ok. 25 proc. wyjeżdzających. Na Riwierze Tureckiej odpoczywało w tym roku ponad 11 proc. rodaków, w Słonecznym Brzegu - 7,3 proc., a w Hurghadzie - 4,3 proc.

Klienci biur preferowali przede wszystkim lipcowe i sierpniowe wyjazdy, choć w ostatnich latach zyskują na popularności też podróże przed sezonem oraz po - zaznaczyła Anna Podpora z portalu wakacje.pl. W tym roku odnotowano 50-proc. wzrost rezerwacji first minute, tj. przed sezonem. Polscy turyści głównie wybierają tygodniowe wyjazdy samolotem z pełnym wyżywieniem (all inclusive).

Na popularności straciły podróże autokarowe - tylko 2,2 proc. wyjazdów to objazdowe wycieczki. Jeżeli ktoś wybiera tego rodzaju wypoczynek, to robi to z rozmysłem, nastawiając się na zwiedzanie. Przeważnie wybór pada na Chorwację, Włochy, Bułgarię, Albanię i Grecję - tłumaczyła Katarzyna Papis z portalu fly.pl.

Zdaniem szefa PIT, na wzrost wyjazdów zagranicznych wpływa wiele czynników - m.in. program 500+, ale także korzystne dla klientów biur turystycznych przepisy dotyczące zabezpieczenia przed niewypłacalnością biur oraz zwiększenie sieci połączeń samolotowych zarówno - jak mówił – „tanich linii lotniczych, jak i lotów rejsowych”.

Na podst. PAP