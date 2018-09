Nowa ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, iż bardzo wyczekuje on jego wizyty w Białym Domu i chce, by miała ona ważne konsekwencje - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Mosbacher złożyła w czwartek w Belwederze listy uwierzytelniające polskiemu prezydentowi, rozpoczynając tym samym oficjalnie swoją misję w Warszawie.

Prezydencki minister poinformował, że przy tej okazji nowa ambasador odbyła z Dudą „bardzo dobrą” rozmowę. Według jego relacji ambasador mówiąc o celach swojej misji, akcentowała działania na rzecz wzmocnienia współpracy wojskowej między Polską a USA, w tym obecności amerykańskiej w Polsce, współpracę energetyczną i wizję uczynienie z Polski hubu dla gazu amerykańskiego w tej części Europy oraz, po trzecie, zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce w sferze inwestycji.

Jak dodał, duża część rozmowy prezydenta z Mosbacher była poświęcona przygotowaniom do planowanej na 18 września wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu.

„Pani ambasador przekazała wiadomość od prezydenta Trumpa, że prezydent bardzo wyczekuje tej wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu, że chce tę wizytę uczynić bardzo ważną, jeśli chodzi o konsekwencje i o decyzje, które mają zapaść” - powiedział minister. Oznacza to - jego zdaniem - „że oczekiwanie na wizytę polskiego prezydenta w Białym Domu jest bezpośrednim oczekiwaniem prezydenta USA oraz że ranga i treść rozmów będzie rzeczywiście daleko idąca”. „My też oczekujemy w związku z tym, że ta wizyta będzie miała taki, ważny charakter” - zaznaczył Szczerski.

Jak dodał, ambasador w rozmowie z prezydentem podkreśliła, że „Polska była jej wyborem”. „Że to rzeczywiście nie jest przyjazd - jak bywa to często w przypadku zawodowego dyplomaty - z pewnego klucza urzędowego, tylko personalny wybór pani ambasador, żeby być przedstawicielem administracji amerykańskiej tutaj w Warszawie” - relacjonował.

Prezydencki minister mówił również, że duże wrażenie zrobiła na nim „znajomość i oczytanie w sprawach polskich” Mosbacher oraz jej obszerna wiedza nt. politycznej historii naszego kraju.

„Jest to osoba i sercem, i umysłem do tej misji, chce się tu bardzo dobrze odnaleźć. To jest bardzo dobry prognostyk” - ocenił Szczerski.