KRYNICA: O polskiej pomocy humanitarnej

Mamy się czym pochwalić! - W ubiegłym roku udało się zwiększyć pomoc humanitarna siedmiokrotnie – mówiła z dumą na Forum Ekonomicznym w Krynicy Minister - członek Rady Ministrów, Beata Kempa. Tylko do września 2018 roku Polska przekazała organizacjom humanitarnym, niosącym pomoc m.in. w rejonach konfliktów zbrojnych ponad 48 milionów złotych.

W ubiegłym roku Polska na całą pomoc humanitarną przeznaczyła ponad 173 mln zł., w tym 38 mln zł przekazano organizacjom pozarządowym.

Obecnie dwa obszary naszego działania to Bliski Wschód i Afryka. Trzeba podkreślić, że liczba osób wymagających natychmiastowej pomocy humanitarnej wciąż rośnie - mówiła minister.

Kempa podkreśliła, że najskuteczniejsza formą pomocy jest skoordynowanie pomocy na miejscu

Gośćmi panelu, oprócz pani minister byli również: Hilary Obaloker Onek, minister ds. Pomocy, Zapobiegania Katastrofom i Uchodźców z Ugandy, Tristan Azbej, podsekretarz stanu ds. Pomocy dla Prześladowanych Chrześcijan w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier, bp Antoine Chbeir z Maronickiej Katolickiej Eparchii w Syrii, abp Issam John Darwish z Melchickiego Kościoła Katolickiego z Libanu, Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i ks. prof. Waldemar Cisło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodniczący polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który również był moderatorem spotkania.

Dziękujemy polskiemu rządowi za ich humanitarne podejście do problemu uchodźców. Staramy się zachęcać naszych partnerów międzynarodowych do pomocy na miejscu, zwłaszcza tej medycznej i edukacyjnej – podkreślił minister Hilary Onek z Ugandy.

Również podsekretarz Stanu z Węgier Tristan Azbej wypowiedział się w tym samym duchu.

Podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest zbadanie potrzeb tych, którzy wymagają pomocy.

Słowa wdzięczności pod adresem polskiego rządu popłynęły również z ust biskupa Antoinego Chbeir.

O pomoc zaapelował też abp Issam John Darwish

Prosimy społeczeństwa międzynarodowe, aby pomogły wrócić chrześcijanom do swoich krajów. Chodzi o to, aby wspomóc chrześcijan i uchodźców z Iraku do powrotu – przekonywał arcybiskup.