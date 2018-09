W niedzielę sklepy zamknięte

W najbliższą niedzielę 9 września sklepy będą zamknięte. Zakaz handlu będzie obowiązywał także w dwie kolejne niedziele - 16 oraz 23 września.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca br., handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. We wrześniu, październiku i listopadzie można zrobić zakupy w pierwsze i ostatnie niedziele, czyli 2 i 30 września, 7 i 28 października oraz 4 i 25 listopada.

W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę - 9 grudnia. W pozostałe będzie można zrobić zakupy.

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Polacy zrobią zatem zakupy w 15 niedziel.

Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie handlu będzie jeszcze większe - zakaz handlu ma obowiązywać we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy do godz. 14. Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, placówkach pocztowych. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

W lipcu br. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych (o powierzchni do 300 m kw.) urosła o 7 proc. rdr. W porównaniu z lipcem 2017 r. średnia wartość koszyka wzrosła o 6,7 proc. - ten wynik to efekt zarówno wyższych cen (przełożyły się one na wzrost wartości o 2,1 proc.), jak i wzrostu średniej liczby produktów w koszyku.

Według danych Polskiej Izby Handlu liczba transakcji zaraportowanych w lipcu utrzymała się na takim samym poziomie co rok wcześniej.

SzSz(PAP)