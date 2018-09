Kwieciński: W II połowie roku inwestycje przyspieszą

Tempo wzrostu inwestycji w III i IV kw. 2018 r. będzie znacząco lepsze aniżeli w II kw. br., również dzięki zwiększonym inwestycjom firm prywatnych polskich - uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Tempo przyrostu inwestycji w II kw. 2018 r. było wolniejsze niż w I kw. br. i liczę na to, że to tempo w II połowie 2018 roku będzie znacząco wyższe. Świadczy o tym tempo realizacji programów regionalnych i krajowych, a szczyt realizacji tych projektów - a w ślad za tym wydatki - będą najwyższe nie w tym roku, ale w kolejnych dwóch latach - 2019 i 2020 roku. Słyszymy również, że nie tylko firmy zagraniczne ale - co było słychać w Krynicy [podczas Forum Ekonomicznego] wiele również polskich firm szykuje inwestycje. Więc myślę, że te dane dotyczące inwestycji i tempa wzrostu inwestycji w III i IV kw. będą znacząco lepsze aniżeli w II kw. tego roku - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.