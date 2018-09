Światowe perspektywy gospodarcze zmniejszają prognozy eksportu

Eksport polskich towarów wzrośnie w tym roku ok. 6 proc. do ok. 219 mld euro, zaś import - ok. 7,5 proc. do ok. 221,5 mld euro, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Deficyt obrotów towarami wyniesie 2,5 mld euro.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym szczególnie pogorszenie perspektyw dla koniunktury gospodarczej dla strefy euro i światowego handlu, zasadna wydaje się nieznaczna korekta in minus naszych wcześniejszych prognoz handlu zagranicznego na rok 2018 r. Tym samym, oczekujemy, że w roku 2018: - eksport towarów wzrośnie o ok. 6 proc. (do ok. 219 mld euro), - import towarów wzrośnie o ok. 7,5 proc. (do ok. 221,5 mld euro), - deficyt obrotów towarami wyniesie 2,5 mld euro - czytamy w aktualizacji danych resortu. Należy tutaj podkreślić, że te projekcje obarczone są pewnym marginesem niepewności i będą w znaczącej części determinowane rozwojem stosunków na linii USA-Chiny, USA-UE oraz postępami negocjacji w sprawie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE - czytamy dalej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w połowie sierpnia br., że eksport wzrósł o 5,7 proc. r/r do 107,6 mld euro w okresie styczeń-czerwiec 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 7,9 proc. r/r do 108,8 mld euro. Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld euro wobec 1 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.

Na początku sierpnia, w związku z publikacją przez GUS ostatecznych danych za 2017 rok, MPiT podał, że zmienił prognozowy wartości obrotów towarowych na 2018 rok wobec pierwotnie zakładanego wzrostu eksportu na poziomie 7 proc., a importu 8,5 proc.. Wówczas prognozował eksport na poziomie ok. 221,1 mld euro, a import - ok. 223,6 mld euro.

Na podst. ISBnews