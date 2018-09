Rząd zabiera się wreszcie za zatory płatnicze

Wprowadzenie nowych uregulowań prawnych dotyczących rozliczeń między przedsiębiorcami zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w przyszłym tygodniu pod konsultacje społeczne trafi projekt ustawy o tzw. zatorach płatniczych.

Minister Emilewicz uczestniczyła w piątek w Gorzowie w kolejnej konferencji poświęconej Konstytucji Biznesu oraz innym zmianom prawnym ułatwiającym zakładanie i prowadzenie firm. Wśród zaproszonych gości była m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii wyjaśniła, że zmiany prawne dot. tzw. zatorów płatniczych wychodzą naprzeciw oczekiwań firm, które wskazują, że zatory stoją na drodze do ich rozwoju.

Uczciwy przedsiębiorca dostarcza towar lub usługę, wystawia fakturę, a następnie odprowadza podatek, a sam oczekuje - najdłużej dzisiaj w Europie - na wynagrodzenie za to, co dostarczył , terminy 190-dniowe nie są rzadkością, choć nie są one terminami ustawowymi. To właśnie duzi bardzo często w Polsce kredytują się u małych. Stąd propozycja ustawy o zatorach płatniczych, która w przyszłym tygodniu trafi do konsultacji społecznych i zachęcam gorąco do tego, aby swoje uwagi do tej ustawy złożyć - powiedziała minister.