Rosja chce zablokować przekop Mierzei Wiślanej

Rosyjski minister pisze do KE ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej apeluje, by nie ulegać rosyjskiej narracji – informuje resort w komunikacie.

Jak podaje resort gospodarki morskiej, wiceminister rolnictwa Federacji Rosyjskiej, szef Federalnej Agencji Rybołówstwa Ilja Szestakow zwrócił się do Komisji Europejskiej ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Rosyjski wiceminister w piśmie do komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli zwraca uwagę, że budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną nie jest konsultowana ze stroną rosyjską i zagraża ekologii Zalewu Wiślanego.

To kolejna próba zablokowania tej strategicznej dla Polski inwestycji. Apeluję do polityków i ekologów, by nie ulegali rosyjskiej narracji – stwierdza minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Według informacji resortu Szestakow zwrócił się o „przeprowadzenie wszechstronnej analizy możliwych skutków oraz podjęcie świadomej decyzji dot. przekopu Mierzei Wiślanej”, oraz jeżeli to konieczne, o „zabezpieczenie i wdrożenie szeregu środków w celu zrekompensowania szkód wodnych zasobów biologicznych i ich siedlisk”.

To dziwne, że argumenty ekologiczne są dziś używane przez kraj, dla którego ekologia nigdy nie była priorytetem. Oceniam to jako próbę zablokowania budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną – stwierdza. Apeluję do polityków opozycji i ekologów, by nie ulegali rosyjskiej narracji – zaznacza szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Inwestycja ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju gospodarczego północno-wschodniej Polski. Jest realizowana z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska – podkreśla Gróbarczyk.

Jak czytamy w informacji, budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to projekt, który ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawi walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski. Budowa kanału rozpocznie się w IV kwartale 2018 roku i potrwa do 2022 roku. Koszt inwestycji wyniesie 880 milionów złotych i w całości będzie pokryty z budżetu państwa.