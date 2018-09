W tym roku tokaj będzie wczesniej

W tokajskim regionie winiarskim trwa winobranie, które w tym roku rozpoczęło się wyjątkowo wcześnie. We wsi Tarcal niemal wszędzie zebrano już część gron, chociaż owoce na najsłynniejsze tutejsze wino - aszu - będą gotowe do zerwania dopiero późną jesienią.

Kiralyudvar to jedna z większych wytwórni regionu, sprzedająca większość win za granicą. Uprawia winorośl na 45 ha, a rocznie produkuje około 300 hektolitrów wina.

Jak podkreśla, w całym regionie tokajskim typowa jest 80-procentowa dominacja szczepu furmint, w Kiralyudvar przypada na niego 75-80 proc. upraw, a 20 proc. na harslevelue i 2-3 proc. na sargamuskotaly.

W słynnym winie tokajskim, tokaji aszu - do którego zbiera się owoce pokryte szlachetną pleśnią Botrytis cinerea, powodującą m.in. wzrost stężenia cukru i kwasów - można użyć wszystkich trzech wymienionych szczepów.

W Kiralyudvar znaczną część palety stanowią wina wytrawne i wytrawny szampan, ale niewielki procent trunków to wina półwytrawne, półsłodkie, aszu oraz cuvee, tj. partie specjalne.

Na stałe pracuje tu 13-15 osób, a w okresie winobrania zatrudnianych jest dodatkowych 5-10. Jedna osoba może zebrać dziennie 200-400 kg.

Zwykle zbiór gron na wino wytrawne i szampana trwa w Kiralyudvar 12-15 dni, potem zaczyna się zbiór na wino półwytrawne, a na samym końcu - na aszu. W tym ostatnim wypadku trzeba poczekać, by jak najwięcej gron pokryło się szlachetną pleśnią. Ich zbiór może potrwać nawet do końca października - początku listopada.

Termin winobrania co roku jest inny. Szybkość dojrzewania winogron zależy nie tylko od pogody, ale również od wystawienia na światło słoneczne na danej parceli, a także od gleby.

Także Francuzka Stephanie Berecz, która wraz z mężem Zsoltem jest właścicielką mniejszej wytwórni Kikelet (węg. wschód), podkreśla, że podczas winobrania bardzo istotna jest praca ręczna wysokiej jakości.

Winobranie zaczęło się 22 sierpnia. To wyjątkowo wcześnie. Co najmniej 3 tygodnie wcześniej niż zwykle. (…) Ale cieszę się, że winogrona są aromatyczne, skondensowane, będą miały dobry smak - mówi.

Kikelet powstała w 2002 r. i zatrudnia na stałe 5 osób, a winorośl jest tu obecnie uprawiana na 5 ha. Podczas winobrania potrzeba jeszcze kilku osób do pracy.

80 proc. win z Kikelet sprzedawanych jest na Węgrzech, a reszta idzie na eksport.

W Tarcal nie brakuje jednak także małych upraw rodzinnych, takich jak Myrtus, stworzony w 2008 r. przez małżeństwo Keresztesów. W wytwórni produkowanych jest około 3-4 tys. litrów wina rocznie, czyli 5 tys. butelek, a winorośl jest uprawiana na 2,5 ha. Na stałe pracują tu tylko dwie osoby.

Myrtus przez ostatnie dwa lata wytwarzał po 50 proc. wina wytrawnego i słodkiego.

Teraz przesuwamy akcent na wina słodkie. Jesteśmy przecież w Tokaju! Moim zdaniem aszu to najlepsze na świecie wino słodkie. Dlaczego akurat tu powstaje tak dobre słodkie wino? Mówi się, że ma na to wpływ gleba, skała pokładowa i warunki klimatyczne, szczepy dobrze się tu czują - opowiada Keresztes.

Pytani, czy 2018 będzie dobry rocznikiem, winiarze mówią, że jest jeszcze za wcześnie, by to ocenić.

Jeśli będzie taka susza jak do tej pory, to winogrona tylko się wysuszą i Botritis nie zdoła zająć owocu, bo to przecież pleśń. Wtedy będzie mało aszu. Ale może to być bardzo dobry rok, jeśli trochę się ochłodzi i będzie wilgotniej - mówi Keresztes.

To, czy rok będzie dobry, można stwierdzić, kiedy dojrzeją winogrona. Uważam, że dla win wytrawnych i szampana (ten rok) będzie dobry lub znakomity, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Jeśli chodzi o słodkie wina, zobaczymy, jaka będzie pogoda. Żeby rok był dobry, potrzebne są opady we wrześniu, a potem w październiku ładna pogoda - mówi Juhasz.