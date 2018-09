Przywieczerski już w Polsce

O godz. 13.15 wylądował samolot z przywiezionym przez polskich policjantów Dariuszem Przywieczerskim na pokładzie; rozpoczęła się procedura związana z ostatecznym ulokowaniem go w polskim zakładzie karnym - poinformował w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak dodał, rozpoczęła się procedura związana z ostatecznym ulokowaniem Przywieczerskiego w polskim zakładzie karnym.

Szef MS przypomniał, że Przywieczerski został skazany, jako jeden z odpowiedzialnych za „gigantyczną aferę” związaną z FOZZ.

Była to afera, którą niektórzy nazywają matką polskich afer, aferę, która doprowadziła do wyprowadzenia gigantycznych pieniędzy na szkodę polskiego Skarbu Państwa - szacuje się, że mogło to być od dwóch do nawet ośmiu miliardów dolarów - podkreślił Ziobro.