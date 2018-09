Zabierają emerytury włoskim parlamentarzystom

Około 700 byłych włoskich parlamentarzystów złożyło odwołania od decyzji o obniżeniu ich emerytur, często o kilka tysięcy euro. Redukcje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i dotyczą około 1300 byłych deputowanych.

Oficjalną procedurę obniżenia wysokości dożywotnich uposażeń rozpoczęło w lipcu prezydium Izby Deputowanych, niższej izby włoskiego parlamentu.

Zapowiedź takiej redukcji była sztandarowym hasłem wyborczym współrządzącego obecnie Ruchu Pięciu Gwiazd, który walczy z przywilejami polityków. Ten antysystemowy ruch podkreśla, że w ten sposób przywrócona zostanie sprawiedliwość społeczna.

Zgodnie z ustaleniami parlamentarne emerytury mają zostać obniżone średnio o kilka tysięcy euro; te najwyższe z ok. 9 tys. euro miesięcznie do prawie 4 tys. euro.

Najniższe świadczenie będzie wynosić 1470 euro.

Włoskie media podały, że prawie połowa z byłych deputowanych, których dotkną redukcje, postanowiła odwołać się od tej decyzji.

Argumentują oni, że redukcja uposażeń jest „całkowicie nielegalna i jawnie sprzeczna z konstytucją” - wyjaśnił jeden z byłych parlamentarzystów adwokat Maurizio Paniz, który z czterema innymi prawnikami reprezentuje 700 osób.

Moim celem jest doprowadzenie do anulowania rozporządzenia prezydium Izby Deputowanych - dodał Paniz, cytowany przez agencję ADNKronos.

Podkreślił, że nie jest „adwokatem uprzywilejowanych”.

Wicepremier i lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio napisał na portalu społecznościowym: 700 byłych parlamentarzystów „chce być dalej utrzymywanych dożywotnio przez państwo, jakby byli nababami”.

Kiedy byli w parlamencie nie zrobili nic, by podnieść minimalne emerytury i poprawić warunki życia najuboższych emerytów, a teraz chcą dalej pobierać uposażenia w wysokości tysięcy euro mimo że wpłacili znacznie mniejsze składki - stwierdził Di Maio. Dodał, że byli deputowani wkrótce odkryją, co to jest sprawiedliwość społeczna.